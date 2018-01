“El resultat del 21-D no s’està respectant”

Gerard Piqué sempre parla clar. Sense embuts. És d’aquelles persones que es mulla. Que no entén perquè pel simple fet de ser un futbolista professional no hauria de poder expressar què pensa de les coses que afecten la resta de mortals o de temes d’actualitat que centren bona part del dia a dia de les persones. I és innegable que un dels grans temes dels últims anys ha estat el procés d’independència de Catalunya. Des de les diades fins a les manifestacions pel dret a decidir i els últims temps sobre la DUI, el 155 o les últimes eleccions.

En aquest sentit, a Piqué li ha passat factura a l’Estat espanyol, i també en alguns sectors de Catalunya, haver-se posicionat a favor del dret a decidir, així com reclamar un referèndum acordat per solucionar el conflicte. També pel simple fet d’anar a les diferents diades acompanyat dels seus fills com un ciutadà més. De fet, no és l’únic jugador català del Barça que l’11 de Setembre s’ha deixat veure pels carrers de Barcelona. Però qui més ha rebut per part dels mitjans de comunicació espanyols i les aficions rivals ha estat ell. Però a Piqué no l’acovardeixen ni les crítiques ni les amenaces, i ahir, després de molt de temps en silenci, va tornar a parlar clar per censurar l’actitud que estava tenint el govern espanyol amb la investidura de Puigdemont. “El que vaig dir abans de les eleccions és que m’agradaria que es respectés el resultat i el resultat no s’està respectant”, va etzibar, contundent.

“Els polítics no es mullen gaire. No tinc perfil polític”, va dir ahir quan li van preguntar si es veia fent carrera al Parlament un cop pengi les botes. Però per algú que parla tan clar com ell i que no té pèls a la llengua, li seria massa difícil sobreviure en el terreny polític, on abans més que ara s’utilitza un doble llenguatge o directament es menteix. Piqué no dissimula i tampoc ho va fer l’1 d’octubre passat, un dia que com milers de catalans va viure amb una mescla d’il·lusió i de tristesa per tot el que va succeir. “Des d’avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem.” Aquesta va ser la piulada que va fer pocs dies abans del referèndum convocat pel govern de la Generalitat de Puigdemont. Va acudir a les urnes al matí per exercir el seu dret a vot i a la tarda l’esperava el partit contra Las Palmas a porta tancada, el partit “més difícil” de jugar de la seva carrera per tot el que es va viure en aquella jornada de dignitat col·lectiva del poble català.

Al final del duel, en zona mixta, no va poder contenir les emocions i va carregar contra qui havia ordenat les càrregues policials i per l’actitud del govern espanyol. “Ha estat un dia molt dur, en què famílies, nens i avis han volgut anar a votar i la Policía Nacional i la Guàrdia Civil... Les imatges parlen soles”, va afirmar. Les paraules més dures, contra Rajoy. “ Té el nivell que té. Va pel món i no sap ni anglès. Utilitzen tots els seus mitjans afins per mentir. Això només separarà més Catalunya d’Espanya. Han dit que era una petita minoria, que ens manifestàvem de forma tumultuosa i no és així. Han fet creure a molta gent d’Espanya això, i no tinc res en contra d’aquesta gent que creu que som els dolents, però no som els dolents, només volem votar.”

Un dies després, el 4 d’octubre va seguir mantenint en una concentració de la selecció espanyola que la millor manera per resoldre el conflicte era votant.