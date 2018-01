“Només em motiva vestir aquesta samarreta”

Després de la remuntada contra l’Alavés, ahir va tornar a ser un altre dia gran a can Barça. Gerard Piqué, una de les grans estrelles de l’equip, va escenificar la renovació del seu nou contracte amb el club fins al 30 de juny del 2022. Piqué tindrà 35 anys quan acabi el seu nou contracte. La renovació hauria de permetre al jugador català retirar-se com a blaugrana. De fet, tant el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, com el futbolista van desitjar que no sigui l’última. “És un culer dels nostres, ho és des de petit, perquè el seu avi ja es va encarregar que ho fos. Li faig la broma que aquesta no serà l’última, alguna més farem. Li queden molts títols per guanyar. El dia que vulgui, que deixi de jugar, però que sigui amb el Barça. L’acord no ha estat difícil perquè ell i el seu agent tenien clar que el Barça és el seu club”, va dir Bartomeu, tremendament feliç, al costat d’un Piqué que va explicar que ja només es veu jugant amb la samarreta blaugrana. “Jo també espero que no sigui l’última, però ho veurem en un futur. Seran catorze anys a can Barça com a professional i uns quants més a les categories inferiors. He estat soci des que vaig néixer. Soc molt feliç perquè podré acabar la meva carrera aquí, que és el que sempre he volgut des que vaig tornar. Ara toca disfrutar d’aquest any, que té molt bona pinta. He vist sempre molt natural quedar-me aquí, mai m’he plantejat cap altra opció que no fos quedar-me per sempre. No tindria il·lusió d’anar a qualsevol altre equip. Només tinc la motivació de vestir aquesta samarreta. És el Barça o res. No he escoltat mai ofertes. Si no hagués renovat, potser hauria esperat a acabar aquest contracte i ho hauria deixat. Segueixo aquí amb il·lusió per competir. Des que vaig arribar no hem tingut cap any dolent, sempre hem guanyat algun títol”, va dir el central blaugrana.

Piqué és un dels líders de la plantilla blaugrana, però no és un dels quatre capitans. La marxa de Javier Mascherano ha deixat una vacant i Piqué podria passar a formar part d’aquesta mena de consell del qual formen part Iniesta, Messi i Sergio Busquets. El central blaugrana, però, ho relativitzava ahir, tot i confessar que quan no va sortir escollit, no li va caure bé. “M’he vist sempre, capità. Em va fer mal en el moment que no vaig sortir escollit. Ser-ho ara, ho veig diferent. Sé que soc diferent i de vegades em mullo més del compte i entenc que el vestidor prefereixi un altre perfil, però sempre intento ajudar i ser un exemple, tot i que de vegades no ho sigui, però soc com soc i continuaré sent així. Ser quart capità, ho relativitzo i no per ser capità canviaré la meva manera de ser. Tothom té defectes, alguns ho dissimulen. He de millorar i crec que he millorat moltes coses”, va dir Piqué, que no va voler parlar sobre un futur com a president del club, però que sí que va lloar la figura de Leo Messi, quan se li va fer veure que des que va tornar al Barça, els blaugrana han guanyat 29 títols per 15 el Real Madrid. “El canvi de mentalitat, de dinàmica, l’encarna el Leo, la resta el seguim. 29 a 15. Els títols que ha guanyat el Real Madrid tampoc són pocs i han guanyat dues Champions els últims dos anys. Té mèrit. Aquí hem coincidit jugadors que hem d’estar orgullosos de la feina feta i del llegat que deixarem”.