Quan perseverar té premi gros

1-1

Atlético-FCB

Wanda

1-1

València-FCB

Mestalla

2-4

R. Sociedad-FCB

Anoeta

1-2

Getafe-FCB

Coliseum

2-1

FCB-Alavés

A casa

2-2

FCB-Celta

A casa

Barça-Alavés. El rellotge corre. Últims sis minuts al Camp Nou. L’afició vitoriana tanca els ulls i recorda encara l’històric triomf de la temporada passada en aquest mateix escenari. Pilota a la frontal de l’àrea. Pacheco dona les últimes instruccions a la tanca defensiva. Messi inicia la cursa. L’argentí colpeja amb la cama esquerra i la pilota acaba al fons de la xarxa. Rosca magistral per damunt de la barrera i tres punts més al sac del líder. La llei del Barça de Valverde. Bany de realitat per a l’Alavés. L’equip de Pitu Abelardo va fer diumenge un partit excel·lent al Camp Nou, però el gol del suec John Guidetti no li va servir per sumar cap punt en la visita al camp del líder. L’equip vitorià va anar manant fins al minut 72 de partit, però aleshores va aparèixer Iniesta. De les seves botes va néixer l’acció que serviria per igualar el partit i que va culminar Luis Suárez amb una forta rematada. I només dotze minuts després va ser Messi qui capgiraria el partit amb una obra d’art. Dues genialitats.

No va ser ni de bon tros el millor partit del Barça en aquest curs, però en aquest tipus de partits també es guanyen lligues. L’equip va saber madurar el matx i va culminar la tercera remuntada del curs. El 2-1 contra l’Alavés manté invicte l’equip de Valverde en la competició i arriba després de dues altres grans remuntades com ho va ser la del Coliseum Alfonso Pérez i la d’Anoeta. Contra el Getafe, la reacció va arribar des de la banqueta. L’entrada a escena de Denis i Paulinho va servir per reactivar l’equip i els gols del gallec i el brasiler van servir per neutralitzar el gol inicial del japonès Shibasaki. L’1-2 definitiu de Paulinho va arribar només set minuts després que entrés al camp i, curiosament, el gol va arribar en el mateix minut que el de Messi contra l’Alavés. La gran remuntada de la temporada, però, es va produir a Sant Sebastià el 14 de gener. Els de Valverde van capgirar un 2-0 en un estadi habitualment maleït per al Barça. El gol de Paulinho, el doblet de Suárez i una altra diana de Messi van servir per tancar la primera volta sense cap derrota. Victòria de títol de lliga (2-4).

El Barça s’ha vist en una situació similar en sis de les vint-i-una jornades del campionat. En el 28% dels partits ha començat amb desavantatge en el resultat, però mai ha acabat perdent el partit. Contra l’Alavés, la Real i el Getafe la remuntada va ser completa i en tres partits més s’ha hagut de conformar amb l’empat, però també ha estat capaç de sumar. Va ser en les complicades visites al Wanda Metropolitano (1-1) i a Mestalla (1-1) i també al Camp Nou contra el Celta (2-2). Si contra l’Alavés i el Getafe el minut màgic va ser el 84, contra l’Atlético i el València el moment àlgid va arribar al minut 82 en tots dos casos. Suárez va ser l’heroi a Madrid i Jordi Alba ho va ser a la capital del Túria. Quatre de les sis reaccions a partir del minut 80.