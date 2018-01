El Watford, destí de Gerard Deulofeu fins al juny

La lliga anglesa, i en concret el Watford, serà el destí de Gerard Deulofeu fins a final de temporada. L’extrem de Riudarenes marxa en condició de cedit fins al 30 de juny, sense que l’acord esmenti cap opció de compra posterior. Sí que es preveu que el club anglès assumeixi el salari del jugador i un variable d’un milió d’euros, segons exposava el comunicat oficial difós ahir a la nit pel Barça.

Les informacions sobre l’interès del Watford –a hores d’ara desè classificat de la Premier League– per aconseguir els serveis de l’extrem català de 23 anys havien pres més força els últims dies, coincidint amb la recta final de la finestra de fitxatges d’hivern, que es tanca demà. Des de l’1 de gener, quan es va obrir el mercat, Deulofeu ja apareixia amb l’etiqueta de transferible a causa de la clara pèrdua de protagonisme en els plans d’Ernesto Valverde. L’opció de sortir en direcció al Nàpols va agafar embranzida setmanes enrere, però les possibilitats es van anar dissolent a mesura que creixien els dubtes del conjunt italià respecte a l’operació.

L’arribada fa tot just una setmana de Javi Gracia a la baqueta del Watford i la voluntat del nou tècnic de reforçar l’equip amb un jugador ofensiu de les característiques de Deulofeu han impulsat els contactes del club anglès amb el Barça. Ahir a la tarda hi va haver la reunió definitiva entre el representant del jugador, Ginés Carvajal, i els executius dels dos clubs per tal d’acordar les condicions de la cessió. D’aquesta manera, Deulofeu tornarà al futbol anglès després de l’experiència que va viure a les files de l’Everton durant dues temporades (entre el 2015 i el 2017). L’any passat el van cedir sis mesos al Milan abans que l’estiu passat el Barça decidís recuperar el jugador format a la Masia exercint l’opció de compra que mantenia (12 milions d’euros).

El retorn a casa, però, no ha funcionat com s’esperava a pesar de les oportunitats que ha tingut, impulsades per la llarga lesió d’Ousmane Dembélé. Així ho exposen els seus registres: 17 participacions, però tot just dos gols i una clara davallada pel que fa a la seva presència al terreny de joc en els últims mesos.

Al Watford l’extrem de Riudarenes provarà de recuperar l’embranzida i tenir minuts de competició. De fet, els necessita si vol mantenir les expectatives d’entrar en la convocatòria de Julen Lopetegui per disputar l’estiu vinent el mundial de Rússia.