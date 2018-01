“Visc un somni i espero que acabi com més tard millor”

El mateix dia de la roda de premsa per la signatura de la seva renovació amb el Barça fins al 2022, Gerard Piqué va atendre el canal del club per sotmetre’s a la seva entrevista més personal. Dilluns va ser un dia de plena felicitat per a ell, un barcelonista de naixement. “Quan era petit sempre anava al camp a veure jugar l’equip. I el somni s’ha fet realitat. Fa molts anys que estic en aquest vestidor i espero estar-hi quatre anys i mig més. He guanyat molts títols, lligues, Champions, el mundialet... Visc un somni i espero que s’acabi com més tard millor”, va dir. Piqué rememora l’any del seu retorn, que va coincidir amb la primera temporada de Guardiola. Sabia que tindria dificultats, però confiava que ho tenia tot per triomfar. “Sabia que arribava com a quart central, perquè hi havia el Puyol, el Rafa, el Cáceres, que va costar 16 milions... però sabia que havia mamat la casa des de ben petit. Era un jugador que podia funcionar molt bé i molt ràpid i que podria funcionar. El Pep em va donar la confiança.” Piqué explica que l’any amb el Tata Martino va ser el més “difícil”, perquè en l’aspecte personal també tenia dubtes de si seguir jugant, però que després de guanyar el segon triplet amb Luis Enrique l’equip va tornar a estar al màxim: “Des d’aquell any tornem a estar en una bona línia. Sempre competim fins al final.”

Piqué reconeix que li encanta ser futbolista, una professió que el fa ser un “privilegiat”, però que també té altres inquietuds i que també gaudeix amb altres coses, com per exemple passar estones amb els seus dos fills: “Gaudeixo sent futbolista i sent pare de família, que és el millor que m’ha passat mai. També fer altres coses en el món empresarial. Això algun dia s’acabarà, i has d’estar preparat. Algun dia tocarà deixar-ho, és llei de vida.” També parla dels valors que tant ell com Shakira estan intentant inculcar als seus fills. “Som pares normals, els estimem, els donem molt d’amor. Volem que creixin sans, físicament i de ment. Intentem ser normals amb ells”, va afirmar.