Afellay, l’últim precedent

Feia set anys que el Barça no es reforçava en un mercat d’hivern. L’última cara nova que va arribar en un mes de gener va ser Ibrahim Afellay, la temporada 2010/11, la tercera de Pep Guardiola a la banqueta blaugrana. L’holandès va aterrar aquell curs al Camp Nou, procedent del PSV Eindhoven, a canvi de 3 milions d’euros, per reforçar una plantilla que només tenia 20 efectius. Tot i no triomfar com a blaugrana i desvincular-se del club definitivament el 2015, després de jugar cedit al Schalke 04 i a l’Olympiacòs, Afellay sí que va tenir protagonisme la primera mitja temporada i fins i tot va brillar en l’anada de les semifinals de la Champions, al Bernabéu, amb una assistència a Messi. A més, va tenir el premi de poder participar uns minuts en la final de Wembley.

Anys abans, en el mercat d’hivern de la temporada 2007/08, va arribar José Manuel Pinto per substituir Jorquera, i tot i que mai va competir pel lloc de titular amb Valdés, els primers anys no va tenir un mal rendiment i va complir com a segon porter, cosa que ja no va fer al final de la seva etapa. Tot i que al llarg de l’actual segle el Barça només ha fitxat vuit jugadors en el mercat d’hivern, comptant Coutinho i Yerry Mina, un any en va incorporar dos de cop. Va ser el curs 2004/05, quan el club blaugrana va fitxar Maxi López, per 6 milions d’euros, i Demetrio Albertini, amb la carta de llibertat. Cap dels dos, però, va complir les expectatives, i el davanter argentí va marxar un any i mig després, mentre que el veterà migcampista italià només va jugar de blaugrana mig any. També va jugar només mitja temporada un dels altres reforços d’hivern dels últims anys, Edgar Davids. L’holandès, però, va ser tot un encert i va ser clau per capgirar el rumb de l’equip i per acabar la lliga 2003/04 en segona posició, i amb possibilitats fins i tot de guanyar-la. Tot i això, el Pitbull, que es pot dir que és l’únic reforç d’hivern blaugrana recent que ha triomfat, va abandonar el club l’estiu següent per incorporar-se a l’Inter de Milà.

L’any abans que arribés Davids al Barça en el mercat d’hivern havia aterrat al club Juan Pablo Sorín, procedent de la Lazio, i tot i que va tenir un rendiment correcte, no va continuar.