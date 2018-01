Un mercat mogut

El mercat d’hivern arriba avui a la seva fi, amb el Barça com un dels grans protagonistes, ja que és un dels equips de tot el continent que més s’ha mogut, tancant dues incorporacions, Coutinho i Yerry Mina, i quatre sortides, Arda Turan, Rafinha, Deulofeu i Mascherano. S’alleugereix, doncs, la plantilla, que ha passat de 24 a 22 jugadors i es compleix alhora un dels desitjos del tècnic, Ernesto Valverde, que no ha amagat mai des que va arribar que prefereix treballar amb un grup poc nombrós. Fins i tot no es pot descartar que avui hi hagi algun nou moviment, com podria ser la marxa d’Aleix Vidal, un dels transferibles que continuen a la plantilla, encara que el més probable és que el de Puigpelat finalment continuï al club, com a mínim fins a final de temporada.

Líder en la lliga sense perdre cap partit i amb una diferència de punts més que notable respecte als seus perseguidors, classificat per als vuitens de final de la Champions i ja en les semifinals de la copa, una eliminatòria que s’encetarà demà mateix amb la visita del València al Camp Nou, el Barça queda reforçat després de les operacions fetes tenint en compte que ha aconseguit el gran fitxatge que perseguia des de l’estiu, però que es va resistir, Philippe Coutinho. El brasiler no podrà jugar la màxima competició continental, ja que ja hi ha participat aquesta temporada amb el Liverpool, però farà augmentar la qualitat de la plantilla i permetrà donar descans també a altres peces clau en la lliga per afrontar la Champions amb alguns jugadors més descansats. A l’arribada de l’atacant, de 25 anys, que pot actuar tant al mig del camp com d’extrem, s’hi ha unit la de Yerry Mina, procedent del Palmeiras, i que haurà de demostrar les bones perspectives que l’han fet fitxar pel conjunt blaugrana. El central colombià de 23 anys aterra al Camp Nou abans del que s’esperava, ja que es preveia que no ho fes fins a l’estiu, precisament per ocupar el lloc a l’eix de la defensa de Mascherano, que ha decidit marxar ja al futbol xinès, concretament al Hebei Fortune, i que cada cop estava més relegat al paper de quart central després que en els últims mesos fins i tot Vermaelen li passés al davant pel seu bon rendiment. Tot i això, dels quatre jugadors que han abandonat el Barça aquest mes de gener, l’argentí era el que tenia un rol amb més pes a l’equip, i així ho diuen les estadístiques: Arda Turan, que marxa cedit per dos anys i mig –els que li quedaven de contracte al Barça– al Basaksehir d’Istanbul, no havia disputat ni un minut amb Valverde i ha tancat una trajectòria com a blaugrana per oblidar; Rafinha, lesionat des del mes d’abril passat, tot just va reaparèixer fa dues setmanes per jugar uns minuts en el derbi de copa a Cornellà, just abans que es concretés la seva cessió a l’Inter de Milà; i Deulofeu, tot i començar amb bon peu en el seu retorn al club, va anar desapareixent dels plans del tècnic, fins al punt d’haver jugat només un partit, i com a suplent, en els dos últims mesos, cosa que l’ha portat a acceptar una nova oferta per marxar del Barça, aquest cop al Watford anglès i com a cedit.

Quatre sortides, però, que no deixaran, almenys de moment, gaires diners a la caixa del club, si és que alguns dels seus nous equips no exerceixen les opcions de compra que tenen per ells. El Basaksehir té una opció de compra per Arda Turan, però només estarà obligat a pagar 300.000 euros si guanya la lliga turca, tot i que el Barça també es reserva el dret de vendre’l si li arriba una oferta. L’Inter de Milà també tindrà una opció de compra per Rafinha, per 35 milions d’euros, però no obligatòria. Per contra, el Watford no tindrà opció de compra, però sí que podria arribar a pagar 1milió en variables per la cessió de Deulofeu. Amb tot, serà Mascherano el que deixarà més diners, ja que el Hebei Fortune pagarà 5,5 milions d’euros pel seu traspàs, més la recaptació per un amistós a la Xina contra el Barça B, cosa que faria augmentar l’operació fins a aproximadament els 10 milions d’euros. La inversió feta pel Barça en aquest mercat d’hivern, doncs, un cop es resti l’ingressat a l’invertit, acabarà superant la de molts estius, ja que als 120 milions d’euros pagats per Coutinho (més 40 en variables), s’hi han d’afegir els 11,8 milions d’euros pagats per Yerry Mina.

El gran benefici per al club blaugrana, però, després d’aquest mercat d’hivern, és la rebaixa substancial que aconseguirà en la massa salarial de la plantilla –un dels grans maldecaps del club en els últims anys–, gràcies a les sortides sobretot d’Arda Turan, que era el sisè jugador que més cobrava, i de Mascherano, que també tenia un dels sous més alts. També s’hauran de restar les fitxes de Rafinha i de Deulofeu, almenys pel que queda de temporada, ja que els seus nous equips també n’assumiran la totalitat. Alhora, el Barça també s’ha desprès de dos dels jugadors més veterans de la plantilla, Arda Turan, que ahir va complir 31 anys, i Mascherano, que amb 33 anys ja començava a encarar, tot i tenir contracte fins al 2019, la recta final de la seva carrera al conjunt blaugrana.

I dues renovacions