Un noi per a tot

“Em penedeixode no haver vingut abans al València”, va assenyalar Coquelin en la presentació

El darrer fitxatge del València en aquest mercat d’hivern ha estat Francis Coquelin (Laval, 1991), un jugador que ha estat en les quatre grans lligues, a excepció de la Serie A, i que per fi sembla haver trobat l’ecosistema ideal per a fer el salt definitiu com a futbolista. Després de passar pel Lorient, el Friburg i l’Arsenal, el migcampista francès sembla haver encaixat a la perfecció en el grup dirigit per Marcelino. “Em penedeixo de no haver vingut abans al València.” Amb aquesta frase va sorprendre el migcampista defensiu de 26 anys el dia de la seva presentació a Mestalla. L’estiu passat ja hi va haver contactes amb l’entorn del futbolista per fitxar-lo, però Coquelin va preferir continuar a l’Arsenal a les ordres del seu compatriota Arsène Wenger, que va comptar molt poc amb ell durant el primer tram de temporada al club anglès.

Aconsellat per Cazorla i convençut per les idees de Marcelino, el francès va decidir fer les maletes per guanyar-se un lloc en l’onze titular del conjunt valencianista i deixar enrere el club en què va créixer però on no va aconseguir assolir les expectatives inicials. Les crítiques al seu joc brusc i menys vistós –cap gol en la seva etapa a l’Arsenal–, en un club amb una mentalitat clarament ofensiva, van començar a ser habituals entre els aficionats gunners cada cop que el francès vestia la samarreta de l’Arsenal i l’equip no acabava de funcionar. Per aquests motius, el club londinenc va acceptar l’oferta de 12 milions d’euros del València per una de les moltes promeses del planter que no va fer el salt de qualitat definitiu.

Coquelin, com abans Kondogbia, Gabriel Paulista i Murillo, arriba a València –fins al 2022– pensant que és el club ideal per assolir el seu millor nivell a la sala de màquines. “Soc un mig centre defensiu. Recuperar la pilota és el que millor sé fer”, va assegurar sobre si mateix en els primers dies al club. Un 6 pur, com David Albelda. Una peça clau que trobava a faltar Marcelino en la plantilla actual i que, per fi, ha trobat amb Coquelin. El sistema de joc blanc-i-negre potencia la figura d’un futbolista de perfil destructor com el francès. Amb sols dos entrenaments amb el grup, el tècnic valencianista el va fer debutar des de l’inici contra el Dépor en un partit dur sota la intensa pluja que va acabar amb l’1-2 favorable al València. De pivot, per suplir la baixa de Kondogbia, Coquelin es va moure com un peix a l’aigua en un partit disputat i amb errades constants dels dos conjunts per l’estat del terreny de joc. La millor carta de presentació possible quan arribes a un nou club.

En la següent jornada de lliga va tornar a aprofitar la sanció de Parejo per ocupar el mig del camp valencianista. A Las Palmas, però, l’equip va caure derrotat dolorosament per 2-1. Contra el Madrid, Coquelin va encadenar la tercera titularitat, però en una situació diferent a les anteriors. El francès va jugar com a central esquerrà al costat de Garay –una posició gairebé nova per a ell– per les baixes de Paulista i Vezo. L’actuació a l’eix de la defensa del polivalent fitxatge va ser notable i es va guanyar l’admiració de Mestalla pel seu coratge i la seva intensitat –a més de la visió de joc i el 90% d’efectivitat en les passades– tot i la derrota contra els blancs. Demà al Camp Nou, estadi que ja va visitar amb l’Arsenal l’any 2016, podria debutar en la copa com a titular i ocupar de nou la posició de central pels problemes físics de Garay, Paulista i Murillo: “Volem obtenir un bon resultat en l’anada per tenir un ambient molt calent a Mestalla.” És just l’escenari en el què millor es mou un jugador com Coquelin.