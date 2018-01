Espectacle garantit

Dies trepidants a València. Quàdruple salt mortal al buit en quinze dies bojos. Després de la visita del Madrid a Mestalla (1-4), l’equip de Marcelino ha d’afrontar ara la duríssima eliminatòria de copa del Rei contra el Barça, la visita al Wanda i el derbi contra el Llevant. Capricis del calendari. La visita de demà al Camp Nou (21.30h) promet espectacle. Històricament, els Barça-València i els València-Barça han estat garantia d’espectacle, però els últims precedents han accentuat encara més la crispació. El barcelonisme té memòria. El vestidor també. Ningú oblida els incidents de Mestalla de fa dues temporades, quan una ampolla llançada des d’un sector de la graderia va impactar al rostre de Neymar en la celebració del 2-3, i tampoc oblida el gol fantasma no concedit a Messi en el partit de fa uns mesos ni la celebració de Rodrigo amb perruca inclosa. Allò era la lliga i era Mestalla. Ara la copa agafa el relleu. Cita apassionant demà al Camp Nou.

El Barça d’Ernesto Valverde afronta les semifinals com a favorit. Per palmarès i per precedents. El rei de copes, campió de les tres últimes edicions, s’aferra al seu gran moment de forma per mirar d’assolir la primera final de l’era Valverde. L’últim precedent marca el camí. L’última vegada que el Barça i el València es van trobar en la copa, també a semifinals, l’equip aleshores dirigit per Luis Enrique va decidir l’eliminatòria per un global incontestable de 8-1. Escandalós va ser el 7-0 que el Barça va clavar a l’equip de la capital del Túria aquell 3 de febrer del 2016. Ter Stegen, Vermaelen, Sergi Roberto, Rakitic, Aleix, Iniesta, Piqué, Busquets, Alba, Messi i Suárez van ser testimonis directes d’aquella eliminatòria. A Jaume Domènech, Gayà, Parejo, Rodrigo, Vezo i Santi Mina els va tocar viure-ho des d’una òptica diferent. També a André Gomes, aleshores encara al València. Aquella golejada va ser una taca enorme en l’etapa convulsa i breu de Gary Neville a València. Neymar va fallar un penal aquell dia. Els seus dos altres socis van estar més fins. Hat-trick de Messi i pòquer de Luis Suárez. Partidàs de l’un i de l’altre, i tots dos amb la pilota del partit cap a casa, gentilesa de Carles Naval.

La tornada a Mestalla no va tenir lògicament transcendència en clau d’eliminatòria, però sí que va tenir la seva dosi de rellevància. El Barça va aconseguir un empat (1-1) gràcies a un gol de Wilfrid Kaptoum, que va servir per superar el rècord de Guardiola i allargar la ratxa d’imbatibilitat dels de Luis Enrique fins als 29 partits –acabaria sent de 39.

L’any 2012 els dos equips es van tornar a trobar també a semifinals. I també va ser el Barça el que acabaria accedint a la final. En l’anada, a Mestalla, el Barça va ser capaç d’empatar a un contra aquell València d’Unai Emery. Diego Alves va aturar un penal a Messi, però un gol del capità, Carles Puyol, va permetre afrontar la tornada al Camp Nou amb optimisme set dies després. El Barça no va fallar a casa, i Cesc Fàbregas i Xavi van certificar la classificació per a l’equip de Pep Guardiola.

El València no elimina el Barça de la copa del Rei des de la temporada 2007/08. Curiosament, també eren unes semifinals. David Villa va marcar per al València i Xavi va empatar per al Barça en el primer assalt a Barcelona (1-1). En el partit de tornada, un gol del Pipo Baraja i un doblet de Juan Mata donaven el bitllet per a la final al conjunt valencianista. Els gols d’Henry i Eto’o van resultar estèrils (3-2). Ronald Koeman va guanyar la partida a Frank Rijkaard i després, en la final, el València es va acabar imposant al Getafe per 3-1. Glòria per a Koeman i glòria per al valencianisme. Aquella copa del 2008 és l’últim títol que han aixecat a la capital del Túria.

Per trobar una altra semifinal Barça-València cal anar ja a la temporada 1989/90. En aquella eliminatòria va tornar a tenir protagonisme Koeman, aleshores, però, des de la gespa i com a blaugrana. L’holandès, de penal, va igualar el gol inicial de Fernando, i l’actual secretari tècnic del club, Robert Fernández, va signar el definitiu 2-1 després d’una rematada de cap precedida d’una centrada d’Eusebio. En la tornada, Giner va avançar els de Victor Espárrago i, onze minuts abans del final, Koeman va segellar l’accés del Barça a la final amb un gran llançament de falta directa (1-1). Aquell any el Barça de Johan acabaria guanyant aquella copa del Rei repetint glòria al Lluís Casanova de València, i contra l’etern rival. Amor i Julio Salinas van donar la victòria al Barça contra el Real Madrid en el que suposaria aleshores el 22è títol per als blaugrana.

Els altres tres precedents històrics d’un Barça-València a semifinals de copa van ser l’any 1942, amb classificació per al Barça (1-2 i 3-2); l’any 49, amb victòria valencianista (3-1 i 3-2), i l’any 63, en què va caldre un partit de desempat a Madrid. Vergés va decidir aquella eliminatòria i el Barça va acabar aixecant aquella copa.

Dels 38 partits de copa que el Barça ha jugat contra el València, els blaugrana n’han guanyat 20, n’han empatat 9 i n’han perdut també 9.