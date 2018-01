Ernesto Valverde ha comparegut aquesta tarda per analitzar el partit el partit de demà a la nit contra el València, corresponent a l’anada de semifinals de la copa. Aquestes són les impressions del tècnic blaugrana sobre el duel, així com d’altres assumptes relacionats amb l’actualitat de l’equip.

VALÈNCIA:

“És fonamental treure un bon resultat en el primer partit i mantenir la porteria a zero seria un punt important.”

BAIXES DEL RIVAL

“En qualsevol cas disposa d’una plantilla de sobres per afrontar qualsevol partit.”

MOTIVACIÓ

“Tenim l’oportunitat d’estar a la final i ho hem d’intentar tot. El mateix farà el València.”

TANCAMENT DEL MERCAT:

“En línies generals estic contents amb com queda l’equip per afrontar el tram final de temporada.”

CESSIÓ DE DEULOFEU:

“Ha tingut opcions per triomfar, però no ha anat com pensàvem. Hem parlat amb ell i hem acordat que el millor era una sortida per tenir més minuts.”

COUTINHO:

“La posició ideal? Dins dels onze que juguen. La seva versatilitat l’ha d’ajudar.”

EXPEDIENT DEL COMITÈ A PIQUÉ:

“Encara no tinc cap coneixement d’això. De moment no hem pronunciaré.”

SERGIO BUSQUETS

“Tinc la sensació que ja està recuperat. Pel que fa a André Gomes, ho veig més complicat.”

DERBI DE DIUMENGE I TENSIÓ:

“Encara no hi he pensat. Després del València ja ho veuré, però imagino que serà un partit com la resta.”