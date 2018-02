Una altra final en joc

Després d’encadenar diumenge passat contra l’Alavés, amb més problemes dels previstos, la setena victòria en la lliga, el Barça afronta avui l’anada de les semifinals de la copa contra el València al Camp Nou, on buscarà fer el primer pas per intentar classificar-se per a la que seria la seva quarantena final del torneig, en què ha estat campió les últimes tres temporades. Els blaugrana són els reis de copa absoluts, però per aspirar a guanyar-la per trentena vegada s’hauran de desfer del rival més complicat que els podia tocar en el sorteig, el conjunt valencianista, tercer en la lliga i una de les sorpreses agradables d’aquesta temporada. En l’únic precedent d’aquest curs entre els dos equips, a Mestalla a final del mes de novembre, els de Marcelino ja van demostrar de què són capaços, amb un meritori empat en un duel que es recordarà sobretot pel gol no concedit per Iglesias Villanueva a Messi, tot i que la pilota va superar la línia de porteria més de mig metre. Molt diferent, doncs, es preveu aquesta eliminatòria respecte a la de fa dos anys, també en les semifinals de la copa, en què el Barça ja va fer tota la feina en l’anada amb un històric 7-0 contra el conjunt entrenat aleshores per Gary Neville, que va convertir la tornada en un pur tràmit. Tot i això, s’ha de dir també que el València no passa ara mateix el millor moment de la temporada, després d’haver encadenat tres derrotes, dues de les quals en la lliga –dissabte, tot i l’1-4 encaixat contra el Madrid sí que va oferir una bona imatge– i una en la copa, a Mendizorrotza, on es va veure contra les cordes i no va poder assolir la classificació per a les semifinals fins a la tanda de penals. A això se li sumen les importants baixes amb què arriba el València a Barcelona. I és que Marcelino no podrà disposar, per lesió, d’algunes de les seves peces clau, com Garay, Guedes i Kondogbia, a més de la ja coneguda de Murillo. Per completar la convocatòria, Marcelino ha hagut de convocar el jove Ferran Torres (17 anys), que estava concentrat amb la selecció espanyola sub-19. Tot i això, les aspiracions valencianistes són clares: arribar a la que seria la seva dissetena final de la copa.

Conscient de les complicacions que pot donar el València i de com seria d’important enllestir avui bona part de la feina, tot fa preveure que Valverde posarà tota la carn a la graella, o si més no, gairebé tota. En aquest sentit, i més després de fer algunes rotacions diumenge contra l’Alavés, tot indica cap a un onze blaugrana de gala. Sergi Roberto i Jordi Alba, els laterals que van canviar el guió del duel contra l’Alavés, seran, doncs, dues de les novetats. De fet, Semedo, un dels assenyalats diumenge en ser substituït amb 0-1 en el marcador, no va entrar ni en la convocatòria –el portuguès és l’únic descartat per decisió tècnica–, on sí que hi ha Denis Suárez, l’única novetat respecte a la de l’últim partit, contra el conjunt vitorià. El gallec, de fet, no havia entrat en cap de les últimes tres convocatòries. André Gomes, fora de la llista diumenge per molèsties digestives, tampoc no es va entrenar ahir i continua de baixa, com Vermaelen i Dembélé, lesionats. Sergio Busquets, que va veure el partit de diumenge des de la banqueta i dilluns no es va entrenar per gastroenteritis, cosa que ja va poder fer ahir amb normalitat, també serà una altra de les novetats de l’onze.

La gran incògnita és si Coutinho, que contra l’Alavés va jugar el seu primer partit com a titular al Barça, repetirà avui o no. Contra el conjunt basc va jugar a la dreta i no va acabar de trobar el seu lloc i no seria cap sorpresa que el Txingurri preferís deixar-lo avui a la banqueta d’inici, a la recerca d’una major solidesa i li donés l’alternativa en el segon temps, al lloc d’Iniesta, que fa quatre dies va jugar els noranta minuts per segon cop aquest curs.