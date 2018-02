El comitè obre expedient a Piqué i Busquets

Més llenya al foc. Si l’ambient del derbi de diumenge a Cornellà-el Prat ja estava prou enrarit, la decisió presa ahir pel comitè de competició no fa res més que avivar encara més les flames. Més llenya i un bon raig de gasolina. El comitè ha decidit finalment obrir un expedient extraordinari a Gerard Piqué i Sergio Busquets arran de les seves declaracions després de l’eliminatòria de copa del Rei contra l’Espanyol de fa uns dies. Piqué, recordem-ho, es va referir diverses vegades al conjunt periquito com “l’Espanyol de Cornellà”. El central va argumentar amb posterioritat que era una descripció simplement geogràfica i “òbvia” perquè el RCDE Stadium està situat a Cornellà. Però el club blanc-i-blau considera que al darrere d’aquelles paraules hi havia implícita una certa sornegueria i una clara voluntat d’ofendre. D’aquí la denúncia de l’Espanyol a Piqué i també a Busquets, que va dir: “Ells van celebrar la victòria a Cornellà com si haguessin passat ronda, però les eliminatòries duren 180 minuts.” Les paraules de Piqué generen debat, però més sorprenent resulta comprovar com el comitè ha inclòs les paraules de Sergio Busquets dins el mateix sac.

Ara serà un jutge instructor qui haurà de determinar si totes dues declaracions són mereixedores o no de sanció. A banda, avui mateix està previst que es reuneixi la Comissión Nacional de Antiviolencia, en què també seran valorades les paraules de Piqué i Busquets. En la reunió es jutjaran també els càntics ofensius que es van sentir al RCDE Stadium en el partit d’anada i els que es van sentir al Camp Nou en el partit de tornada per part d’uns aficionats i d’uns altres.

Sigui com sigui, al Barça lespera diumenge (16.15 h) un ambient molt hostil’ a Cornellà-el Prat, com sempre que ha visitat el RCDE Stadium. De la tensió viscuda en el doble derbi de copa a la tensió del derbi de lliga. De fet, l’Espanyol-Barça d’aquesta jornada ha estat declarat partit d’alt risc. El club blanc-i-blau ho ha fet públic a través d’un comunicat en el qual també ha explicat que s’incrementaran les mesures de seguretat.