Neymar demanda el Barça

Neymar Jr. continua sent notícia en clau blaugrana. El crac del PSG ha decidit finalment interposar una demanda contra el FC Barcelona per l’impagament de la segona prima de renovació que va acordar en el seu moment quan va renovar el 2016 i que no ha cobrat. El futbolista brasiler tenia signat que cobraria cap a 30 milions d’euros abans del dia 31 d’agost del 2017, però el Barça considera que Neymar va incomplir l’acord contractual que el lligava al Barça amb la seva anada al PSG. El FC Barcelona, de fet, li reclama els diners de la primera prima que va cobrar abans d’anar al futbol francès i també una multa econòmica per danys i perjudicis.

Recordem que durant les setmanes que hi va haver els rumors de fitxatge pel PSG, el club blaugrana ja va dipositar en un notari la segona prima de fitxatge perquè es veiés bona voluntat del club si Neymar reconsiderava quedar-se al Camp Nou.

Aquest nou conflicte judicial entre ambdues parts no fa més que enterbolir encara més el divorci Neymar-Barça.