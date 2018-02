“Quan estàs en una semifinal te l’has de jugar”

La cessió de Gerard Deulofeu al Watford –fins al 30 de juny– ha estat l’últim moviment que ha fet el Barça durant la finestra d’hivern, que es va tancar ahir. “Ell va venir amb moltes ganes i nosaltres també en teníem. Crec que ha tingut oportunitats de poder mostrar-se, però les coses no han anat com a tots ens hauria agradat”, va manifestar Valverde en relació amb la sortida de l’extrem de Riudarenes, que ahir ja es va estrenar en partit oficial amb el seu nou equip (a la imatge). El tècnic va explicar que després de parlar amb ell van considerar que el més adient era buscar un lloc on pogués disposar de més minuts. “S’ha de tenir en compte que aquest any hi ha mundial i ell té la possibilitat d’anar-hi”, hi va afegir a l’hora d’aportar un altre argument a la decisió. Valverde va comentar que “en el pla personal” estava content amb Deulofeu i va desitjar-li el millor en la nova experiència amb el Watford.

Qui sí que segueix a la plantilla blaugrana és Aleix Vidal, un dels jugadors que també apareixien com a transferibles durant aquest mercat d’hivern. “Hi ha tres jugadors que ocupaven una posició similar i que han marxat [Deulofeu, Rafinha i Arda]. El fet que l’Aleix es quedi per a nosaltres està bé perquè és un jugadors que ens pot ajudar”, va exposar Valverde, que va fer referència al fet que el de Puigpelat, tot i no ser titular, “va ajudant regularment l’equip.”

Pel que fa al balanç global dels canvis efectuats durant la finestra de fitxatges d’hivern, Valverde es va mostrar satisfet “en línies generals” per com havia quedat l’equip per afrontar el tram decisiu de la temporada: “Pensem que els que estem aquí hem de tirar això endavant. Crec que ens hem reforçat.”