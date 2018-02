“Aquest València també pot eliminar el Barça”

L’holandès va arribar al València a través de Koeman en el mercat d’hivern del 2008 i va jugar al club de Mestalla durant quatre anys i mig en les posicions de central i pivot. El seu millor moment al club va coincidir amb l’eliminatòria de copa contra el Barça l’any que el València es va tornar a proclamar campió del torneig (2008). Maduro continua sent un jugador estimat per l’afició.

Hedwiges Maduro (Almere, 1985) sap ben bé el que és disputar amb el València una semifinal de copa contra el Barça. En va disputar dues, el 2008 i el 2012, amb sort dispar. El polivalent migcampista defensiu holandès va mostrar el seu millor nivell a la capital del Túria, on se’l recorda com un futbolista compromès i humil. Amb 32 anys, Maduro ha emprès una nova aventura a l’Omonia de Nicòsia. Des de Xipre, l’holandès segueix l’actualitat valencianista i avui veurà el duel entre Barça i València al Camp Nou, estadi on no fa gaires anys va defensar la samarreta del club che.

Quins records té de l’eliminatòria contra el Barça de l’any 2008 en què el València va aconseguir el pas a la final?

En l’anada al Camp Nou, el Barça va ser molt superior, però Hildebrand va fer el partit de la seva vida a la porteria (rialles). Érem un equip amb molta qualitat a la zona ofensiva i vam aconseguir un bon empat. Després a la tornada vam ser millors, especialment a la primera meitat, i amb el 3-2 vam saber sofrir en els minuts finals per acabar aconseguint el pas a la final. Vam sofrir però vam lluitar molt fins al final i el resultat va ser just.

Aquella va ser una temporada difícil per a vosaltres en la lliga. Com va afrontar el vestidor les semifinals contra el Barça?

Teníem una plantilla amb molta qualitat però amb molts problemes fora del camp. En la lliga la nostra situació era molt complicada i la copa era la nostra taula de salvació. Al club no hi havia tranquil·litat i per a nosaltres la situació era molt difícil mentalment. Tots els jugadors ens proposàrem eliminar el Barça i guanyar la copa. Va ser un any molt estrany, vam guanyar la copa però no es va celebrar gaire per la complicada situació a la lliga i l’afició ens exigia més. Ara, al club hi ha tranquil·litat i això es nota sobre la gespa.

Vostè va arribar al València a través de Koeman. Quina impressió li va fer el seu compatriota com a tècnic?

Koeman era un entrenador molt diferent del que és ara. Ha agafat experiència i ha demostrat el seu nivell a l’Everton o al Southampton. A Holanda el futbol és diferent i a l’Ajax o al PSV t’acostumes a guanyar tots els partits, però a la lliga espanyola això canvia perquè t’enfrontes a rivals com e Barça o el Madrid. Llavors has de saber sofrir, lluitar molt més i aprendre de les derrotes i de les errades, i ell ho va fer després.

Koeman va apartar tres futbolistes importants de la plantilla; com va reaccionar la resta de l’equip a aquesta decisió?

Albelda, Cañizares i Angulo són bones persones i no podien jugar pels problemes amb Koeman i això afectava tot l’equip. Era una situació molt greu. Per a qualsevol equip és important estar units i agafar confiança com a grup, i aquella decisió ens va afectar negativament.

La seva millor etapa com a futbolista la va viure en les quatre temporades i mitja a València?

Sí, segur. Jo era jove i vaig jugar molts partits amb el València i amb la selecció holandesa. A més, vaig guanyar un títol important al club i vaig créixer com a futbolista ja que jugava en moltes posicions diferents a la zona defensiva i això em va fer ser més polivalent.

Pot aquest València de Marcelino repetir la vostra fita?

Serà molt difícil, perquè el Barça és el millor equip del món i té el millor jugador del món, Messi. Però sí, el València tindrà possibilitats si aconsegueix un resultat positiu al Camp Nou. Obtenir un empat ja és bo perquè a Mestalla es pot guanyar. En una eliminatòria l’important és passar i no el resultat.

Quina importància té per al València que la tornada sigui a Mestalla?

El Barça sempre té seriosos problemes a Mestalla. És un camp on el València pot guanyar qualsevol equip d’Europa. Va ser molt emotiu vèncer al nostre estadi i poder celebrar-ho amb l’afició a la balconada. Si l’equip obté un bon resultat avui, a casa es pot guanyar. L’afició està molt il·lusionada per tornar a competir en una final. Amb la unió del públic i l’equip es pot aconseguir.

Messi i Suárez acumulen cinc jornades consecutives de lliga marcant; es pot aturar dos jugadors amb la confiança pels núvols?

És molt difícil. I no sols són ells dos, Rakitic i Sergi Roberto estan molt bé aquest curs. Per aturar-los cal defensar molt bé i és essencial la comunicació dintre del camp. Cal treballar, lluitar molt i estar concentrats.

Veu el Barça capaç de guanyar-ho tot aquesta temporada?

Sí, tenen Messi. Per a mi és el millor jugador de la història. A més, estan jugant molt bé i amb Valverde tenen les idees clares. Penso que són favorits també a la Champions.