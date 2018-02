Coutinho, més dosificat de cara al derbi de diumenge

Una vegada enllestida l’anada de les semifinals de copa, ja apareix en l’horitzó proper dels blaugrana el derbi de diumenge al RCDE Stadium. Una cita en la qual Philippe Coutinho té molts números de ser titular, sobretot perquè ahir contra el València Ernesto Valverde el va reservar per a l’última mitja hora, de manera que no va acumular un desgast considerable. En aquest supòsit, apareix com l’opció més clara per ser escollit entre els onze i poder donar descans a Andrés Iniesta, més exigit en l’aspecte físic en els últims partits.

El flamant nou crac blaugrana va saltar al terreny de joc en el minut 58 en substitució d’Aleix Vidal. No va aparèixer, doncs, en l’onze inicial presentat per Valverde, però les ganes de veure’l en acció van fer que el públic que ahir va ser a les grades del Camp Nou –l’entrada no va anar més enllà dels 50.959 jugadors– el rebés amb una sonora ovació. Quan va aparèixer encara hi havia sobre la gespa del Camp Nou Andrés Iniesta ocupant l’habitual posició d’interior esquerre. El manxec va ser titular ahir, tot i que es plantejava la possibilitat que Valverde el reservés, sobretot perquè diumenge passat contra l’Alavés va completar els noranta minuts (tot just va ser la segona vegada durant la present temporada). El tècnic, però, ja va explicar en la roda de premsa prèvia a la visita d’ahir del València que, tractant-se d’una anada de semifinals de copa, no era el moment de rotacions. I la presència d’Iniesta des de l’inici va confirmar les paraules.

El manxec es mantindria sobre el terreny de joc fins al minut 73, quan va ser substituït per Paco Alcácer. Va ser llavors quan Coutinho va passar a desenvolupar-se per l’esquerra, on se l’ha vist més còmode. De fet, allà va jugar en el seu debut com a blaugrana, coincidint amb el Barça-Espanyol de copa (25 de gener). Poc més de vint minuts, però suficients per deixar molt bones sensacions. Tres dies després, contra l’Alavés, li va tocar jugar per la dreta, on es va mostrar menys incisiu.

Pel que fa al duel d’ahir contra el València, va tornar a transmetre les seves ganes de ser una peça destacada dins l’engranatge blaugrana. En els 33 minuts que va participar, va tenir temps per intervenir en 36 ocasions, acumular dues passades de mèrit i provar dos xuts entre els tres pals, aturats per Jaume Domènech. Va combinar bé amb Leo Messi per avançar en una associació que ha d’anar creixent i oferint un gran rendiment. El derbi de diumenge contra l’Espanyol es presenta com una nova oportunitat per seguir aquest camí.