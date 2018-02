Un gol que pot valer una final

A l’hora del partit entre el Barça i el València, a Barcelona feia fred, molt fred. Més encara al Camp Nou, que s’estava quedant glaçat amb l’empat a zero que planava sobre el terreny de joc en l’anada de les semifinals de la copa del Rei. El Barça havia tingut un domini aclaparador en la primera meitat, però no l’havia pogut traduir en gols perquè el València havia tancat molt bé els passadissos interiors. I en aquest inici del segon temps l’equip estava mostrant els primers símptomes que el partit es podria trencar, perquè ja no recuperava tantes pilotes i els de Marcelino García començaven a fer passos endavant.

Coutinho ja havia sortit al camp per buscar desequilibri i idees que trenquessin la línia defensiva valencianista, però qui va acabar obrint la llauna va ser, de nou, Luis Suárez. Que n’és, d’important, tenir un jugador com ell, amb el seu olfacte i el seu instint depredador, en partits complicats com el d’ahir contra el València! Llançant-se en planxa va rematar de cap una excel·lent centrada bombada de Leo Messi, el seu millor soci, que abans de servir-li aquest caramelet s’havia desfet de dos rivals dins l’àrea. Era el minut 67 de partit. En la primera meitat, també va ser qui va tenir la millor ocasió, però no va arribar per ben poc a una centrada d’Iniesta. En aquests primers 45 minuts, se’l va veure córrer ansiós, amb ganes de marcar per tancar com més aviat millor l’eliminatòria al Camp Nou. Però va estar molt ben vigilat pels dos centrals del València, que amb prou feines li van deixar espai per rebre la pilota. També se’l va veure entre desesperat i indignat per les constants pèrdues de temps del porter Jaume Domènech.

El davanter uruguaià viu immers en una ratxa golejadora espectacular. Ha signat setze gols en els últims setze partits i acumula quatre duels consecutius (contra el Betis, l’Espanyol, l’Alavés i el València) veient porteria. Cinc gols en quatre partits i, dels últims catorze, ha marcat en onze. Unes xifres espectaculars que certifiquen que aquest moment dolç en què està instal·lat sembla que no tingui fi. En la copa del Rei, ja ha fet tres gols, tants com Leo Messi i José Arnaiz. Luis Suárez, a més a més, té facilitat amb el València com a rival, ja que, amb el gol d’ahir, ja li n’ha marcat vuit, el sisè al Camp Nou. Aquest curs ja acumula dinou gols en totes les competicions.

El pas a la final, però, caldrà certificar-lo a Mestalla, on Suárez intentarà mantenir la seva bona ratxa golejadora. Ahir al final del partit reconeixia que està tot obert. “Tenim una mica d’avantatge, però encara queden 90 minuts. L’eliminatòria està completament oberta”, va afirmar.