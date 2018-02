Suárez dona l’avantatge

Un solitari gol de Luis Suárez dona avantatge en les semifinals de copa a un Barça que haurà de resistir dijous vinent la pressió de Mestalla per disputar la seva cinquena final consecutiva. L’equip blaugrana va buscar la porteria de Jaume Domènech amb insistència durant tot el partit, però poques van ser les ocasions d’autèntic perill que van crear els d’Ernesto Valverde, obstaculitzats sempre en els seus intents pel bon posicionament defensiu d’un València que només es va estirar en alguns minuts de la segona part i que va aconseguir l’objectiu amb què va viatjar a Barcelona, que l’eliminatòria es decideixi a Mestalla. Això sí, allà, els de Marcelino, s’hauran d’obrir una mica més i sortiran al camp sabent el perill que representa que el Barça marqui un gol, perquè ells n’haurien de fer tres. I el Barça de Valverde només ha encaixat aquest nombre de gols en un partit, de la supercopa, quan era un equip que no s’assemblava gens a l’actual.

Diuen els entrenadors i també els jugadors, quan disputen eliminatòries, que és important marcar quan jugues fora de casa per allò del valor doble en cas d’empat. El València, però, ahir va jugar només a no encaixar perquè la semifinal s’hagués de resoldre al seu camp. La possessió de pilota del Barça en la primera part va ser escandalosa, amb un Cillessen convertit en un espectador de luxe del partit que només va veure com Montoya rematava en els últims minuts des de fora de l’àrea molt desviat. Marcelino va plantejar un partit incòmode per als blaugrana. Dues línies de quatre homes molt juntes a prop de l’àrea de Jaume Domènech i Vietto i Rodrigo ajudant també en defensa. De sortir al contraatac, poca cosa. També perquè l’excel·lent posicionament dels blaugrana feia que cada vegada que el València mirava de sortir, els de Valverde recuperessin la pilota. Però els de Marcelino van estar molt aplicats en defensa, ja que van aconseguir que el gran domini dels locals no es traduís en ocasions clares de gol. Montoya estava molt pendent de Jordi Alba i la magnífica connexió que el lateral té amb Messi. I Parejo i Coquelin sempre estaven atents a les passades interiors que buscaven Messi al balcó de l’àrea. Molts d’aquests intents van morir a les botes dels jugadors del València. I amb els de Marcelino ben tancats i el Barça amb la pilota, però sense trobar forats, ho van buscar els de Valverde amb xuts des de lluny de Messi i Aleix Vidal que van marxar desviats. També van mirar d’entrar per les bandes amb Alba i Sergi Roberto, amb Iniesta i Aleix Vidal, titular ahir després de no marxar en aquest mercat d’hivern i que va deixar Coutinho a la banqueta, però sense gaire fortuna. Només el capità va aconseguir una d’aquelles centrades que són mig gol, a la qual Luis Suárez no va arribar per molt poc.

No va canviar gaire l’escenari en la segona part. Potser el València va creuar més vegades el mig del camp, va forçar algun córner més i va fer intervenir Cillessen (6’) amb un xut centrat de Parejo, però els de Marcelino van continuar centrats a no encaixar. També perquè van acabar desesperats amb els centrals del Barça, especialment amb Umtiti. Cada pilota llarga que buscava Rodrigo, Vietto i Santi Mina va acabar interceptada pel francès, que va veure com una i altra vegada el Camp Nou cridava el seu nom i li reconeixia el gran partit que estava fent un cop recuperat de la lesió. Per mirar de sacsejar una mica l’equip, Valverde va fer entrar Coutinho. El brasiler es va situar a la banda esquerra, allà on es troba més còmode. Des d’allà va mirar de buscar la combinació amb Messi i Alba i des d’allà va arribar el gol. La jugada va ser de Messi, molt semblant a la que havia fet Iniesta diumenge passat contra l’Alavés. Com aquella, la d’ahir va trobar la rematada de Luis Suárez, que està en ratxa. L’uruguaià, que ha fet setze gols en els últims setze partits, va rematar de cap i va celebrar d’allò més el seu encert davant un Jaume Domènech que li va estar buscant la targeta que el deixés fora de la tornada tot el partit. No la va veure. Bona notícia perquè el Barça, que va hauria pogut marcar amb un xut d’Alcácer, necessitarà a Mestalla els seus millors homes per estar en la final.