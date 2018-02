“No és una renda gaire gran, però la defensarem”

El Barça haurà de suar de valent a Mestalla per assolir un bitllet per a la final de la copa d’enguany, però no per això Valverde es va mostrar menys satisfet pel bon partit del seu equip, del qual va destacar l’haver plasmat el pla inicial, el d’atacar sense descans i, al mateix temps, sense permetre cap ensurt. “El València és molt perillós al contraatac i era vital evitar que sortissin ràpids. Per això volíem atacar bé, sense acumular massa jugadors per no generar un tap i, al mateix temps, per recuperar la pilota al més amunt possible.” Qüestionat pel resultat, Valverde va admetre que hauria preferit haver assolit una renda més àmplia, però va destacar que, ara per ara, l’eliminatòria està de cara. “L’objectiu era marcar més gols, però hem guanyat i no hem encaixat cap gol, i dijous anirem a Mestalla a defensar aquest resultat”. El tècnic, a més, va lloar la tasca defensiva feta pel València. “S’han tancat molt bé, sobretot pel centre, el que ens obligava a entrar per fora. De fet, el gol de la victòria ha començat en la banda”.

Pel que fa als noms propis, Valverde va lloar l’excel·lent partit d’Umtiti, un jugador fonamental per la seva gran capacitat per anticipar-se als davanters rivals, i es va tornar a mostrar encantat amb Leo Messi. “Sempre que agafa la pilota tothom espera que passi alguna cosa. Veure’l és tot un espectacle, i només cal analitzar l’acció del gol, en què ha tret una centrada d’una jugada inversemblant”. Valverde, a més, també va tenir paraules d’elogi per a Coutinho, que ahir va estar molt més participatiu que en el partit contra l’Alavés. “La idea és que jugui per un dels dos costats. Al Liverpool jugava per l’esquerra i amb Brasil juga per la dreta. En totes dues posicions ho farà bé”.