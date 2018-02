L’1-0 hauria de servir per classificar-se per a la final

El Barça viatjarà a València amb un marge mínim, així que haurà de tornar a fer un bon partit a Mestalla si vol segellar el pas a la final de la copa del Rei. Va suar de valent per traduir el seu domini en el joc amb el gol d’avantatge de Luis Suárez, un gol que podria ser decisiu per a un desenllaç positiu per als blaugrana en aquesta semifinal. Els de Valverde tenen també el factor històric a favor per pensar que acabaran sortint vencedors en aquesta eliminatòria.

En cinc ocasions el Barça ha afrontat un partit de tornada de semifinals amb un avantatge mínim d’un gol, ja sigui en els partits de casa o a fora o en terreny neutral, i en totes es va acabar classificant per a la final. L’últim precedent va ser la temporada 1995/1996 contra l’Espanyol. El partit es va resoldre amb un gol de Popescu des del punt de penal en el minut 51 després que Pochettino agafés Abelardo. Com a curiositat, abans d’aquell enfrontament Johan Cruyff va decidir concentrar l’equip a El Montanyà, que es va cobrir de neu. En la semifinal de la temporada 1985/1986, el Barça es va enfrontar amb l’Athletic de Bilbao, i en el primer partit jugat al Camp Nou es va imposar per 1 a 0 amb un gol d’Amarilla en el minut 50. Andoni Zubizarreta defensava llavors la porteria del conjunt basc. En la semifinal del 1970, el FC Barcelona va eliminar l’Atlético de Madrid. En el partit d’anada va guanyar a Madrid per 0 a 1 amb un gol de Marcial. En la tornada, el resultat va ser d’empat a un gol.

Per trobar el següent precedent ens hem de remuntar a les semifinals de la temporada 1962/1963. L’eliminatòria té una certa història. Per començar, es tractava de la copa del Generalísimo i no del Rei. En el partit d’anada, a Mestalla, el València i el Barça van empatar a dos gols, mentre que en la tornada al Camp Nou, el resultat també va ser d’empat, aquest cop a un gol. El partit per desempatar es va celebrar al Santiago Bernabéu i el Barça el va guanyar per la mínima amb un gol de Roberto Gil. L’últim precedent és en la temporada 1919/1920 i el Barça va eliminar el Real Unión d’Irun després de guanyar per 0-1 a Irun en l’anada i d’empatar 4-4 a Barcelona en la tornada de la semifinal de la copa del Rei Alfonso XIII.

A més a més, el Barça i el València s’han enfrontat en les semifinals de la copa del Rei en set ocasions i en cinc s’ha classificat per a la final l’equip blaugrana. Els valencians ho van fer els anys 1949 i 2008 i el Barça, els anys 1942, 1963, 1990, 2012 i 2016.

La trajectòria del Barça en la copa del Rei en els últims anys és espectacular, sobretot en els partits del Camp Nou. Ja fa cinc anys que no perd a casa en aquesta competició. L’últim cop que va caure derrotat va ser per 1-3 contra el Real Madrid en les semifinals del 2013. Des d’aleshores, el conjunt blaugrana ha acumulat en els últims cinc anys un total de 19 victòries i un empat, el que es va produir en les semifinals de la temporada passada contra l’Atlético de Madrid (1-1). Enguany, el balanç és immaculat: 13 gols a favor i 0 en contra.