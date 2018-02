Luis Suárez s’ha erigit en un malson per a l’Espanyol

Luis Suárez no va marcar cap gol en els quatre primers derbis que va disputar, tres corresponents a la lliga i un a la copa del Rei, i això que en aquests partits el Barça va fer onze dianes. Una vegada l’uruguaià va fer el primer, però, la dinàmica es va capgirar del tot, fins al punt que en els següents sis derbis Suárez ha fet a l’Espanyol vuit gols, erigint-se, junt amb Messi, en la gran bèstia negra del conjunt blanc-i-blau. La primera diana del 9 blaugrana contra el gran rival ciutadà va arribar en el derbi de lliga del Camp Nou de la temporada 2015/16, corresponent a la penúltima jornada, en què el Barça necessitava vèncer per seguir depenent d’ell mateix en la lluita pel títol. La llauna la va obrir Leo Messi, i Luis Suárez li va posar el llacet, amb dues dianes en només 10 minuts, amb les quals l’equip de Luis Enrique va sentenciar el duel. El primer gol del davanter va arribar en un un contra un amb Pau López, i el segon, en un córner que l’uruguaià va rematar amb el cap. I Luis Suárez va repetir l’experiència en el següent derbi, també de lliga i al Camp Nou (4-1), en què va fer els dos primers gols del Barça. L’1-0, després d’un gran control, i el 2-0 en una acció de davanter centre pur, en què va aprofitar un refús curt de Roberto a un fort xut de Messi per marcar a plaer.

Primers gols a Cornellà