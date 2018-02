La inèrcia del depredador

Durant els tres primers mesos de la temporada, un dels temes més preocupants referents al Barça de Valverde va ser l’alarmant sequera golejadora de Luis Suárez, que, partit rere partit, errava oportunitats que anteriorment materialitzava amb gran facilitat. L’uruguaià, de fet, només va ser capaç de marcar tres dianes en el seus 14 primers duels del curs i va arribar a encadenar 478 minuts sense perforar les xarxes rivals. A més, en aquest període es va parlar, i molt, de les molèsties que tenia al genoll i per les quals va estar a punt de passar per la sala d’operacions. “No estic preocupat. El millor per als davanters és que tinguin moltes ocasions, i Suárez les té. Acabarà marcant”, va afirmar el Txingurri després del partit contra el Màlaga, en què el 9 blaugrana es va tornar a mostrar negat en la rematada final. “En l’aspecte personal, com a davanter, és evident que és important marcar gols, però encara ho és més ajudar l’equip a guanyar i sentir-me bé físicament”, va afegir poc després Luis Suárez, conscient que l’olfacte no trigaria a aguditzar-se.

El punt d’inflexió es va produir a Leganés (0-3), el 18 de novembre, en un partit en què Luis Suárez va fer els dos primers gols, en dues accions de davanter pur. “No tenia ansietat per marcar. Jo em trobava bé ajudant l’equip i tinc la confiança del tècnic i dels companys”, va recordar després del duel el davanter, que, tot i quedar-se sense marcar a Torí i a Mestalla, va començar a mostrar una clara millora en el joc, acompanyada per un altre gol, a casa i contra el Celta. Finalment, el pot de les essències es va destapar del tot a Vila-real, on Luis Suárez va obrir la llauna ben entrada la segona meitat, en finalitzar una jugada de combinació entre Messi i Alcácer. I, una setmana després, contra el Deportivo de la Corunya, l’uruguaià va arribar a fer quatre gols, tot i que només dos van pujar al marcador, ja que un va ser anul·lat per un dubtós fora de joc de Paco Alcácer i un altre no va ser concedit per l’assistent de Mateu Lahoz, malgrat que la pilota havia superat del tot la línia de gol. Quedava clar que el Suárez que tot el barcelonisme coneixia havia tornat, i ho va confirmar en el següent duel, al Santiago Bernabéu, en què, a banda de fer una feina física incansable en la pressió, va encetar la golejada i va enviar una pilota al pal.

Després del clàssic va arribar l’aturada per les festes de Nadal, però el canvi d’any no va esvair l’olfacte de Luis Suárez, que, després de descansar en l’anada dels vuitens de la copa del Rei, a Balaídos, va encetar el 2018 amb una altra diana, contra el Llevant, en superar Oier amb una volea fantàstica. “Sempre és difícil agafar el ritme després d’una aturada, però això se soluciona amb bons entrenaments”, va manifestar aquella tarda un exultant Suárez, conscient que la sequera de l’inici del curs era ja un malson llunyà. I és que en els següents set dies el davanter va marcar tres gols més. Un contra el Celta, en la tornada de la copa. I els altres dos a Anoeta, dues dianes vitals per capgirar el 2-0 inicial dels txuri-urdin. El primer, a més, va ser majestuós, una vaselina només a l’abast dels grans cracs i sinònim que la confiança del davanter blaugrana ja tornava a estar pels núvols. Perquè, tot i trencar a Cornellà-el Prat, en l’anada dels quarts de la copa, una ratxa de sis partits marcant, Luis Suárez es va retrobar amb el gol al Benito Villamarín, on va fer dues dianes, i va mantenir el seu idil·li amb les xarxes rivals tres dies després, en marcar l’1-0 contra l’Espanyol amb el qual el Barça va iniciar la remuntada de l’eliminatòria. I la dinàmica es va mantenir en els dos partits següents, contra l’Alavés, en què Luis Suárez va igualar el gol inicial de Guidetti, i dijous passat, contra el València, per trencar la teranyina teixida per Marcelino.

En total, doncs, Luis Suárez ha marcat 16 gols en els darrers 16 partits que ha disputat i encadena ja vuit jornades de lliga veient porteria. La ratxa, demolidora, demostra que la sequera inicial de l’uruguaià, com no es va cansar de repetir Ernesto Valverde, va ser només l’excepció que confirmava la regla. I és que el do golejador de Suárez és innat, propi dels grans depredadors de l’àrea.