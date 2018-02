Ernesto Valverde ha comparegut en roda de premsa un cop acabat l’entrenament d’aquest matí a la ciutat esportiva, l’últim abans del derbi de lliga de demà a Cornellà-el Prat, i ha avisat dels perills del duel i altres temes de l’actualitat blaugrana.

UN ALTRE PARTIT CONTRA L’ESPANYOL

“Després de dos partits tan recents, en la copa, les sorpreses seran poques. Ells tenen alternatives, nosaltres també, però crec que intentaran repetir el que van fer en l’anada de copa. No sé si les formes seran iguals, però sí que crec que serà semblant. Guanyar costa i tenim la referència dels últims partits contra l’Alavés i el València”.

L’AMBIENT AL RCDE STADIUM

“No em preocupa. Es fa molt de soroll i la bola es va anat fent gran però crec que serà un partit normal, com els altres. Amb tensió no crec que sigui un partit amb més duresa per part del rival”.

ALINEACIÓ CONDICIONADA PER LA SEMIFINAL DE COPA

“El partit a Mestalla no condicionarà l’alineació, perquè quedaran quatre dies, però sí que em condiciona d¡on venim. El problema és la càrrega que portem”.

OPCIONS DE YERRY MINA DE SER TITULAR

“Podria jugar demà o el proper partit, perquè està anant convocat, però el que decideix és l’entrenador. Ja ha passat el període d’adaptació, encara que no és com una pretemporada, i tot pot passar. Fins ara, en els últims partits, he optat per Piqué i Umtiti”.

POSSIBLE DESCANS PER A INIESTA

“És possible que no surti d’inici però no perquè esperi un partit dur ni agressiu. Si descansa no serà per això sinó per altres motius, com la càrrega de partits”.

MARGE DE PUNTS AMB ELS PERSEGUIDORS

“No em vull tranquil·litzar pensant en això, perquè seria erroni. Queden molts punts per decidir-se”.

INTENSITAT FÍSICA DE L’ESPANYOL

“Haurem d’estar igual de motivats que ells. I a l’inici del partit, tenir una bona presència perquè començaran forts”.

A UN PARTIT DE LA MILLOR ARRENCADA DEL BARÇA EN LLIGA

“Vol dir que la nostra trajectòria és molt bona, però prefereixo esperar a demà per explicar quines sensacions tinc per poder assolir una ratxa així”.

CAMPANYA CONTRA SERGI ROBERT A VALÈNCIA

“Va ser una jugada fortuïta, mesura malament. Però Sergi Roberto sempre va a la pilota, no és sospitós del contrari, de fer un joc subterrani. Tota la gent del futbol coneix Sergi Roberto”.