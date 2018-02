“Haurem d’estar igual de motivats que ells i començar bé”

Tal com era d’esperar, la polèmica de les últimes setmanes viscuda amb l’Espanyol, que va denunciar a la comissió antiviolència les declaracions de Gerard Piqué i Sergio Busquets després de l’últim derbi i va escalfar encara més aquest de lliga amb el seu comunicat, va centrar bona part de la roda de premsa d’ahir d’Ernesto Valverde. El tècnic blaugrana va intentar rebaixar la tensió de cara al duel i no tem, de fet, l’ambient que hi pugui haver a Cornellà-el Prat: “Ja he dit anteriorment que són qüestions que les emmarquem dins de la rivalitat. No em preocupa el que s’hi pugui viure. Crec que es fa molt de soroll amb moltes coses i després al final la gent és molt més normal. Espero el mateix que en l’anada de la copa, un partit amb tensió però normal. La bola es va fent gran, no sé per quina raó, però no crec que sigui un partit amb duresa per part del rival.”

També respecte al que es poden trobar avui a l’RCDE Stadium, el Txingurri creu que “després de dos partits tan recents, en la copa, hi haurà poques sorpreses” i aposta per un plantejament per part de l’Espanyol “semblant al de l’anada de la copa, per intentar repetir aquell resultat”. El que té clar el tècnic blaugrana és que els blanc-i-blaus sortiran a totes: “Nosaltres haurem d’estar igual de motivats que ells. I a l’inici haurem de tenir una bona presència, perquè ells començaran forts i hem d’estar bé. Són partits especials, que es juguen també una mica amb el cor, i nosaltres també l’haurem de posar al camp.” En aquest sentit, el de Viandar de la Vera va avisar: “Són tres punts importantíssims, perquè es comencen a restar jornades i és un moment clau de la temporada, enmig de la semifinal de copa, acostant-se el partit de Champions i en un moment en què guanyar costa, com s’ha vist en els últims partits contra l’Alavés i el València.” Com ell mateix va explicar, l’àmplia diferència de punts respecte als perseguidors no canvia les coses: “No em vull tranquil·litzar pensant en això, perquè seria erroni. Pensar que tens cert marge et pot portar a cometre un error. Queden encara molts punts per disputar-se i la nostra intenció no és cap altra que sumar-ne tres més, com voldran fer els nostres rivals.”

Valverde també té clar que un dels perills del conjunt blanc-i-blau “és el gran desplegament físic, amb jugadors com ara Víctor Sánchez, David López i Granero”, però assegura que el seus homes “estan preparats per a això”. Precisament, la càrrega física dels últims mesos i en especial del gener passat, és un dels temes que més preocupa Valverde. De fet, ja va deixar entreveure que a causa d’aquest calendari tan exigent podria donar descans avui a alguna peça clau, com podria ser el cas del capità, Andrés Iniesta: “No espero un partit dur ni agressiu, i si descansa serà per altres circumstàncies, com la càrrega de partits.” El tècnic blaugrana, això sí, va voler matisar que a l’hora de decidir l’alineació no hi influirà el partit de dijous a Mestalla, sinó els anteriors: “El partit de València no em condiciona, em condiciona més d’on venim, de jugar dijous i tots els partits d’aquest mes de gener. Quedaran quatre dies per al matx de València, el problema és el que ja hem acumulat fins ara.”

Més improbable és que un dels que descansi sigui Piqué. Sobre aquesta possibilitat, cosa que refredaria el clima amb què els aficionats periquitos rebran els blaugrana, Valverde va ser contundent: “No penso en res que no sigui posar el millor equip per guanyar.” Sembla, doncs, que el debut de Yerry Mina haurà de continuar esperant, tot i que el Txingurri tampoc ho va descartar: “Podria jugar, perquè està sent convocat, però fins ara he optat perquè juguin Piqué i Umtiti. Però la disponibilitat la té. Ja ha passat el període d’adaptació, encara que no es tracti d’una pretemporada, i tot i que fins ara he optat per altres jugadors, tot pot passar.”