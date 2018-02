Que s’imposi el futbol

Deixant de banda les distàncies, tant esportives com econòmiques, un derbi sempre té un component de rivalitat, i encara més si ve esquitxat per rebombori extraesportiu, com és el cas del d’aquesta tarda al RCDE Stadium (16.15 h). Serà el tercer en divuit dies, precedit pels dos corresponents a l’eliminatòria de quarts de la copa i que han contribuït activament a atiar la tensió dins i fora del terreny de joc. La indignació de l’Espanyol en relació amb les declaracions de Gerard Piqué, que es va referir al rival com a “Espanyol de Cornellà”, i de Sergio Busquets referint-se a la vistosa celebració per part blanc-i-blava de l’1-0 registrat en el duel d’anada de la copa s’ha traduït en una denúncia al comitè d’antiviolència, en considerar que les paraules dels dos futbolistes blaugrana, així com els càntics de l’Espai d’Animació del Camp Nou en el duel de tornada incitaven “a la violència, al racisme, a la xenofòbia i a la intolerància en l’esport”. Tal com era d’esperar, el Barça ha reaccionat i presentarà al·legacions en entendre que les declaracions en cap cas inciten a la violència i s’emmarquen dins la llibertat d’expressió.

Tot plegat, ha afavorit al fet que el derbi d’avui s’hagi declarat d’alt risc, a pesar que representants dels dos bàndols –començant pels seus entrenadors– han fet diverses crides a la calma per rebaixar la tensió. Un gest de responsabilitat necessari al qual han de contribuir els 22 futbolistes que avui sortiran al terreny de joc de Cornellà-el Prat.

Les declaracions i contradeclaracions dels uns i dels altres dels últims dies han ofegat bona part de la conjuntura esportiva que suposa el derbi per al Barça i per a l’Espanyol. Els 33 punts que separen els dos equips en la classificació són prou explícits de la trajectòria que segueixen en la lliga. El còmode lideratge dels d’Ernesto Valverde –onze punts respecte al segon, l’Atlético– els permet afrontar la cita sense urgències i amb la confiança que aporta la solidesa exercida al llarg del campionat. Pel que fa als de Quique Sánchez Flores, no passen el seu millor moment en el campionat. De fet, encara no han puntuat en la segona volta després de les ensopegades contra el Sevilla (0-3) i al feu del Leganés (3-2). La situació en la taula no és alarmant, però sí que convé una reacció per evitar que es vegi compromesa.

Els pronòstics indiquen que és poc probable que aquesta reacció succeeixi en el derbi d’avui, tot i que els blanc-i-blaus s’aferren al triomf de fa dues setmanes coincidint amb l’anada de la copa per argumentar les expectatives. El gol de Melendo a les acaballes del partit (88’) va trencar una ratxa d’imbatibilitat del Barça que s’havia allargat 29 partits, fent bona l’estratègia de Quique Sánchez Flores de mantenir-se sòlids al darrere i aprofitar alguna acció d’atac. Ho va repetir en la tornada al Camp, i a pesar que els blaugrana van remuntar ( (2-0), l’Espanyol es va mantenir dins l’eliminatòria fins al final.

Precisament, la incomoditat creada al Barça fa presagiar que Quique repetirà avui la mateixa tàctica dels duels de copa. Per tal que sigui efectiva, disposa d’una peça nova, el colombià Carlos Sánchez –també conegut amb el sobrenom de La Roca Sánchez–, que dimecres va aterrar al club blanc-i-blau coincidint amb l’últim dia de la finestra de fitxatges d’hivern per tal de suplir la marxa de Javi Fuego al Vila-real. El migcampista ja va entrar en la convocatòria facilitada ahir per Quique i té força possibilitats de sortir ja en l’onze d’avui per ocupar la posició de pivot defensiu.

Pel que fa al Barça, el derbi suposa un parèntesi en l’eliminatòria de semifinals de la copa contra el València, amb el primer capítol viscut dijous passat amb Camp Nou (1-0). Precisament, l’exigència que implica l’enfrontament contra el conjunt valencià pot propiciar que Valverde introdueixi algun canvi respecte a l’onze tipus amb la voluntat de dosificar algun jugador. En aquest escenari, Andrés Iniesta és un dels titulars a qui podria donar descans, sobretot perquè ha acumulat força minuts en els últims partits (90 contra l’Alavés i 72 contra el València). Ho afavoreix el fet de disposar de Philippe Coutinho, tota una garantia a l’hora de substituir el manxec a l’interior esquerre. De fet, és en aquesta posició on ha deixat millors sensacions en els seus primers partits amb la samarreta blaugrana, començant pel Barça-Espanyol de la copa. També té moltes possibilitats d’estar entre els titulars Paulinho amb l’objectiu d’afegir més múscul a la zona ampla blaugrana. I és que Valverde, tal com va dir ahir en roda de premsa, preveu topar amb un Espanyol intens i motivat a l’hora d’intentar repetir la sorpresa al seu camp. Amb qui no compta el tècnic blaugrana avui és amb André Gomes, ja recuperat de la indisposició digestiva. Ahir ja va rebre l’alta mèdica, però va quedar fora de la convocatòria.

Pocs dubtes planteja la presència de Leo Messi i Luis Suárez a la punta d’atac blaugrana. El gran moment de forma que passen suposa la principal amenaça per a l’Espanyol.