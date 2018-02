Empat en un derbi marcat per la pluja (1-1)

Gerard Piqué, amb un gol en els últims minuts, ha evitat que l’Espanyol, que s’havia avançat en una rematada de Gerard Moreno, s’erigís aquesta tarda en el primer equip capaç de vèncer en la lliga l’equip de Valverde, en un derbi força disputat que ha estat marcat per la pluja, ja que en el segon temps la gespa ha quedat molt malmesa.

El Barça s’ha fet amb control de la possessió des del xiulet inicial, davant d’un Espanyol ben situat, però que ha esperat el rival en el seu propi camp. Aquest domini, però, no s’ha traduït en perill, ja que l’equip de Valverde ha estat incapaç de superar la darrera línia defensiva blanc-i-blava. La primera ocasió, i també la més clara del primer temps, ha arribat en el minut 22, un una rosca fabulosa de Coutinho que s’ha estavellat en el travesser. Lluny d’atemorir l’Espanyol, l’oportunitat ha reactivat al conjunt local, que a partir d’aquest moment ha fet una passada endavant, pressionant més amunt, el que s’ha traduït en un parell d’ocasions. La primera, en una recuperació de Baptistao, que des de la frontal ha fet un fort xut que Ter Stegen ha aturat en dos temps (26’). I la següent arribada blanc-i-blava també ha estat del davanter brasiler, que ha rematat fora una bona centrada de Navarro (33’).

En l’inici del segon temps ja s’ha vist que la pluja seria protagonista, ja que després de tants minuts caient aigua, el drenatge del RCDE Stadium ha dit prou, el que ha provocat que en algunes zones del camp la pilota deixés de circular amb normalitat. I l’Espanyol s’ha adaptat molt millor a la nova situació, mentre que el Barça, capficat en tocar en curt, ha començat a perdre pilotes. De fet, l’1-0 ha arribat en una mala sortida dels blaugrana, iniciada per Ter Stegen. L’esfèrica ha caigut a peus de Sergio Garcia, que des de la banda dreta ha fet una centrada perfecta que Gerard Moreno ha rematat amb el cap (66’). Tot i el gol, el Barça ha seguit sense canviar el guió, mirant de generar perill a través de la possessió, el que no s’ha traduït en ocasions. I quan semblava que l’Espanyol tornaria a vèncer el Barça en només 18 dies, ha arribat l’empat, en una falta lateral executada per Messi que Piqué, entrant des del darrere, ha rematat amb el cap (83’).