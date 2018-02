“El gest de Piqué l’emmarco en la rivalitat dels derbis”

El gust d’un empat no sempre és el mateix, i el d’ahir, per a Ernesto Valverde, va ser força dolç, ja que el seu equip, a còpia de rauxa i d’esforç, va aconseguir un punt en un derbi que es va complicar moltíssim, tant pel gol de Gerard Moreno com pels tolls d’aigua que va generar la intensa pluja que durant tot l’enfrontament va caure damunt de la gespa de l’RCDE Stadium, i que va dificultar molt la manera de jugar habitual del Barça. “Aquest és un empat que té molt de valor, ja que en la segona meitat tot se’ns ha girat en contra amb el gol de l’Espanyol i amb l’estat de la gespa”, va destacar Valverde, que va admetre que a l’equip li va costar adaptar-se a la nova situació provocada per l’aigua. “En el segon temps, per la pluja, la pilota no circulava bé i el camp s’ha posat perillós. Tenint en compte el nostre estil, crec que ens ha costat adaptar-nos-hi. L’Espanyol ho ha aprofitat i ha fet l’1-0, però després hem canviat el registre, hem jugat en llarg i hem pogut empatar.”

Qüestionat pel nom propi del derbi, Gerard Piqué, Valverde va mirar de treure ferro a tota la polèmica, atribuint a les rivalitats pròpies dels derbis l’animadversió de l’afició blanc-i-blava cap al central blaugrana. “El seu gest en el gol l’emmarco en la rivalitat pròpia dels partits entre el Barça i l’Espanyol i en tot el que ha succeït durant la setmana. El gol, a més, l’ha fet ell. Així són les coses. Segons el meu punt de vista, però, la primera part ha estat força tranquil·la i és normal que en el segon temps, amb la tensió i amb l’estat de la gespa, hi hagi hagut més tensió”, va valorar el Txingurri. L’altre nom del duel va ser Leo Messi, que va començar el derbi des de la banqueta, una decisió ja prevista per Valverde i pel jugador argentí. “L’estat del camp no ha influït en la decisió que no fos titular. Ja n’havíem parlat prèviament. Messi acumulava molts esforços seguits i, així com en l’anada de la copa va descansar Luis Suárez, ahir ho va fer ell.”

Ja per acabar, Ernesto Valverde va valorar el rècord assolit pel seu equip d’encadenar vint-i-dos enfrontaments d’una mateixa lliga sense perdre, i que fins ahir ostentava el Barça de Pep Guardiola (2010/11). “Aquests són números que un no pensa en el dia a dia, però que vistos en perspectiva són espectaculars i demostren una molt bona trajectòria en el campionat. Ara, però, el que volem és continuar mirant endavant.”