“Fer callar era el mínim”

Pocs gols deu haver celebrat més Gerard Piqué que el que va signar ahir al RCDE Stadium. Era el minut 82 quan el central de la Bonanova s’avançava als defensors blanc-i-blaus després d’una falta lateral i connectava, de cap, l’1-1 que permetia al Barça rescatar un punt. Tot seguit, es va dirigir a un dels córners i, amb el dit índex als llavis, va fer callar el públic blanc-i-blau. Un gest clarament motivat pels continus xiulets que va rebre des que seu nom va ser anunciat pels altaveus de l’estadi en la presentació de les alineacions i que es van succeir cada vegada que va tocar la pilota. Però hi havia més factures pendents. “Que insultin la meva família és faltar al respecte. Fer callar la gent és una cosa del joc, és el mínim que podia fer després de tot el que ha passat”, va comentar després del partit preguntat per aquesta reacció. “Conec gent de l’Espanyol que són amics meus, però n’hi ha d’altres, els de dalt, que no denuncien el que em diuen”, va afegir en al·lusió als responsables del club blanc-i-blau.

Les declaracions del central blaugrana de tot just fa deu dies qualificant l’Espanyol “de Cornellà” després del duel de tornada dels quarts de la copa i la resposta del mateix club blanc-i-blau denunciant les seves paraules –juntament amb unes de Sergio Busquets i els càntics de l’espai d’animació– al comitè antiviolència han estat l’últim episodi de tensió. “Són de Cornellà i amb això volia dir que cada vegada estan més desarrelats de Barcelona. Tenen un propietari xinès i molts dels seus consellers són xinesos”, va manifestar ahir a les televisions presents al RCDE Stadium. Respecte a la campanya publicitària engegada per l’Espanyol arran d’aquestes declaracions de Piqué, el mateix futbolista va comentar: “Tampoc fa falta que es gastin tants diners, que són de la Xina, d’Itàlia, d’Espanya o de Tabarnia.”

Tot i ser conscient que qualificar “l’Espanyol de Cornellà” va doldre a l’afició blanc-i-blava, va explicar que ho va dir “amb sarcasme”. “Vaig intentar tornar-los-la i sembla que ha funcionat per la pasta que s’han gastat”, va declarar fent referència novament a l’esmentada campanya publicitària.

“Som persones i tot té un límit. Això és un derbi i la pluja ho va fer tot és intens”, va valorar Piqué respecte al duel. De fet, la tensió va tenir la seva pròrroga al túnel de vestidors, amb una picabaralla verbal entre jugadors. “Suposo que sempre em rebran malament, però no és una cosa que em preocupi”, va concloure.