Petita treva per a Messi; dijous l’espera Mestalla

Gerard Piqué va ser el gran protagonista del derbi. Abans, durant i després. El seu gol salvador va servir per evitar la primera derrota del Barça de Valverde en la lliga i per allargar la ratxa, i el seu gest en la celebració i les seves noves declaracions van tornar a ser notícia en el postpartit. I ho seguiran sent durant els propers dies. Segur. L’altre Gerard [Moreno] també va ser el gran nom propi en clau periquita. Gol en el seu partit número 100. Mai havia marcat contra el Barça com a jugador de l’Espanyol. Però Messi és Messi. L’argentí sempre té la seva quota de pantalla. Fins i tot quan comença el partit des de la banqueta. Perquè en el seu cas això sempre és notícia, per molt que aquesta temporada ja haguem vist aquesta fotografia alguna altra vegada.

Messi tornava ahir a Cornellà-el Prat, on recentment havia errat un penal decisiu davant Diego López. L’error el va convertir en notícia aquell dia i ho va tornar a ser una setmana després, al Camp Nou, fent el gol de la classificació del Barça per a les semifinals de la copa. Protagonista des de l’error i protagonista des de l’encert. També des de la suplència. Messi va ser suplent ahir per primer cop en la lliga aquest curs i per tercer cop en l’era Valverde. El dorsal 10 del Barça ja havia iniciat el partit des de la banqueta a Torí, contra la Juve, i en l’altre compromís de Champions, contra l’Sporting. I fins i tot no havia anat convocat en la copa en l’eliminatòria contra el Múrcia i en l’anada dels vuitens contra el Celta, però mai havia estat suplent en la lliga amb Valverde. Ahir sí.

Leo Messi va entrar en la roda de rotacions que va fer ahir Valverde de cara al crucial partit de tornada a Mestalla de dijous. En joc, disputar en la final de la copa. El Barça viatjarà a València amb un avantatge mínim d’un gol i això va convidar el tècnic a donar descans a homes importants com el mateix Messi, Ivan Rakitic, Sergi Roberto i Jordi Alba. La copa mana. De tots ells, només el croat es va quedar finalment sense participar en el derbi.

El gol de Gerard Moreno i el guió del partit van obligar Valverde a treure l’artilleria pesada en el tram final per intentar aconseguir algun punt a Cornellà-el Prat. Com ja va succeir el dia de l’Alavés a casa, Roberto i Alba van haver de sortir al rescat a les bandes en detriment de Semedo i Digne. També Messi va sortir al rescat. L’argentí no va marcar i continua amb la seva anòmala ratxa de gols al RCDE Stadium (2), però de les seves botes va néixer el gol de l’empat. L’estat del terreny de joc, impracticable en moltes zones del camp, no va afavorir veure la millor versió de Messi en la mitja hora que va estar damunt la gespa, però quan la pilota no circula per baix per culpa de l’aigua, l’opció vàlida és el joc aeri. Era el minut 82 de partit. Messi va executar amb precisió una falta lateral al cor de l’àrea, directe al cap de Piqué, i el central va fer la resta.

L’espera Mestalla i l’espera també el mundial de Rússia.