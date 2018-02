Regularitat contrastada

El Barça va guanyar les set primeres jornades de lliga

El gol de Gerard Piqué al RCDE Stadium no només va servir perquè el FC Barcelona salvés un punt en un partit en què tot s’havia posat en contra dels interessos blaugrana. I és que gràcies al cop de cap del central, l’equip d’Ernesto Valverde es manté invicte en la lliga després de 22 jornades, un inici de campionat que en clau blaugrana mai havia estat tan immaculat. Fins al derbi de diumenge, el millor començament de lliga era del Barça de Pep Guardiola, que la temporada 2009/10 va estar invicte les 21 primeres jornades, fins que l’Atlético de Madrid, al Vicente Calderón i gràcies als gols de Diego Forlán i Simão (2-1), va trencar la ratxa. Aquella derrota, de fet, va ser l’única que va encaixar en la lliga el Barça, que tot i així es va haver d’esperar fins a l’última jornada, contra el Valladolid (4-0), per poder celebrar el títol, en mantenir un frec a frec espectacular amb el Real Madrid de Mourinho. En tercer lloc, apareix l’inici de lliga del Barça de Tito Vilanova, que la temporada 2012/13 es va mantenir invicte en les primeres 19 jornades. Estadísticament, aquell inici va ser millor que l’actual, ja que en aquella ocasió el Barça només va cedir un empat (2-2 en el clàssic del Camp Nou), mentre que va vèncer els altres 18 enfrontaments. L’equip encarregat de trencar la ratxa, és clar, va ser la Real Sociedad (3-2), que va engrandir encara més el recordat malefici d’Anoeta, que curiosament aquesta temporada ha enviat en orri el Barça d’Ernesto Valverde. Molt més enrere queda ja el quart inici més immaculat, corresponent a la lliga 1984/85, en què l’equip llavors dirigit per Terry Venables va encadenar 15 jornades sense perdre. Val a dir que en cinc d’aquells duels el Barça no va passar de l’empat.

En l’aspecte global, el gran inici del Barça de Valverde encara queda lluny del rècord absolut del campionat, el que va assolir la gran Real Sociedad d’Arkonada, López Ufarte, Satrustegi i companyia, que la temporada 1979/80 es va mantenir invicte en les 32 primeres jornades de lliga, en les quals va sumar 18 victòries i 14 empats. La ratxa, però, va tenir un trist final, ja que precisament l’única desfeta dels txuri-urdin en el campionat, al Sánchez Pizjuán (2-1), no només va provocar que es trenqués el rècord, sinó que a més aquella lliga l’acabés guanyant el Real Madrid. I els blancs són els que ostenten el segon millor inici de partits invictes en el campionat, amb 28 jornades sense perdre. El registre, de la temporada 1988/89, es va aturar a Vigo, on el Celta es va imposar 2-0 al Real Madrid de la quinta del Buitre, que aquella campanya, prèvia al naixement del dream team, va encadenar la seva cinquena lliga.

Solvència inesperada