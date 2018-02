El derbi no va acabar diumenge. Hi ha ressaca. I sembla que és important. Sobretot per tot el que fa referència al central del Barça Gerard Piqué, protagonista abans, durant i després del partit. Piqué, després de les declaracions en què deia que l’Espanyol era un club de Cornellà, va ser l’ase dels cops de l’afició local i també d’una part dels jugadors de l’Espanyol. I alguns no li van perdonar la celebració que va fer quan va empatar el derbi amb un gran cop de cap. Piqué va fer el gest de fer callar els aficionats de l’Espanyol, fet que no va agradar gens a alguns jugadors locals, com Gerard Moreno. El davanter de l’Espanyol, en els últims minuts del partit, va propinar una entrada molt dura que ha tingut conseqüències per a Piqué. El central del Barça va acabar el derbi amb molèsties en un genoll. Ahir, quan el Barça va tornar als entrenaments, les molèsties persistien i Piqué va ser sotmès a proves mèdiques. En un principi, es temia que la lesió pogués ser greu i que el jugador fins i tot es pogués perdre el partit d’anada dels vuitens de final de la lliga de campions contra el Chelsea, però finalment l’entrada de Gerard Moreno no tindrà unes conseqüències tan importants per al central i per a Ernesto Valverde. El defensa té una elongació al lligament extern del genoll que recomana uns dies de repòs. Segons l’opinió del metges del club seria recomanable que Piqué no jugués ni dijous en la copa contra el València ni diumenge en la lliga contra el Getafe. D’aquesta manera, sense arriscar, no hauria de tenir problemes per jugar a Stamford Bridge. L’opinió dels metges contrasta amb la de Piqué, que està disposat a arriscar per jugar el partit de tornada de les semifinals de la copa contra el València. Piqué sap que sense la seva presència, Valverde té un problema a la part central de la defensa en els propers partits. Amb Vermaelen encara recuperant-se de la lesió i de baixa aquesta setmana, Valverde hauria de fer debutar el colombià Yerry Mina dijous, en un partit de màxima exigència, per formar tàndem amb Umtiti. Contra el Getafe, el problema encara és més important, ja que Umtiti complirà partit de sanció.

Lesió a banda, la ressaca del derbi també té com a gran protagonista Piqué per com va celebrar el gol i per les posteriors declaracions que el central va fer a la zona mixta i que van tornar a indignar l’espanyolisme. El defensa blaugrana va celebrar el gol de l’empat amb el gest fe fer callar l’afició local, que majoritàriament l’insulta a ell, a la seva parella i als seus fills cada vegada que visita l’estadi de Cornellà-el Prat. Després, a la zona mixta, es va reafirmar en les declaracions que havia fet després de l’eliminatòria de copa, quan va dir que l’Espanyol és un club de Cornellà i no de Barcelona. Piqué va anar més enllà diumenge dient que l’Espanyol és un club desarrelat de Barcelona, que té un president xinès. I va posar de manifest que el club blanc-i-blau el denunciés a ell per les seves declaracions davant del comitè de competició i, en canvi, no fes res per posar fi als insults que l’afició espanyolista li dedica a ell i a la seva família en cada partit. Des de l’Espanyol, ahir hi havia malestar amb el Barça, ja que consideren que el club blaugrana hauria pogut frenar les declaracions del central blaugrana, que ja dilluns passat, quan va renovar el seu contracte, va prometre titulars després del derbi. De fet, des de la directiva de l’Espanyol estan segurs que el comitè de competició actuarà d’ofici contra Piqué per les declaracions de diumenge i les afegirà com argumentari a la denúncia que ja va presentar el club blanc-i-blau per les primeres declaracions que el central blaugrana havia fet després de l’eliminatòria de copa. Per aquella denúncia, competició va obrir expedient ae Piqué i també a Sergio Busquets.

A banda d’esperar l’actuació del comitè de competició, l’Espanyol va respondre les paraules de Piqué ahir per boca d’un dels seus vicepresidents, Adolf Rousaud. Això sí, la decisió del directiu va ser la de no posar més llenya al foc i mirar de posar fi a la polèmica. “No ens fem més mal i matem aquí el tema. La comunitat xinesa és ben rebuda a Catalunya i el mateix Barça té un xinès a la directiva, Dídac Lee”, va dir Rousaud.

Més contundent amb Piqué va ser Javier Tebas, president de la LFP, que va assegurar que portaran la celebració del blaugrana al comitè de competició: “Nosaltres traslladarem el gest a competició. Si és sancionable o no, ho decidirà el comitè. L’Espanyol havia treballat bé i fins al gol no hi havia hagut cap insult a la família de Piqué. Després de la celebració, la gent va reaccionar. Pel que fa a les declaracions, no crec que siguin xenòfobes, però sí que va estar molt desafortunat.”