Les lesions persegueixen l’eix defensiu del Barça

L’estat físic dels defenses centrals s’ha convertit en un dels talons d’Aquil·les del Barça de Valverde, que fa gairebé tres mesos que no pot disposar de tots els seus membres de l’eix defensiu blaugrana. Amb Piqué i Umtiti com a titulars de base i Mascherano com a primer suplent, el Txingurri va acceptar a l’estiu no fer cap esforç econòmic per fitxar Íñigo Martínez i, entre Vermaelen i Marlon, va escollir el belga com a quart central, permetent que el brasiler marxés cedit. En un primer moment, tot va anar com la seda, ja que amb els tres primers Valverde va anar fent, i amb uns resultats excel·lents. Tot es va començar a tòrcer, però, a mitjan novembre, quan Mascherano es va lesionar en un partit amistós de l’Argentina, i amb Piqué i Umtiti amb quatre targetes grogues en la lliga. El català, de fet, va ser amonestat en el primer partit en quadre, contra el Leganés, fet que va deixar Vermaelen, pràcticament inèdit fins llavors, com a únic acompanyant possible d’Umtiti en el partit vital a Mestalla. El belga va complir, però el que semblava només una alineació d’emergència es va convertir en necessitat a mitjà termini només una setmana després, ja que en el partit contra el Celta Umtiti, un dels millors jugadors del primer tram de la temporada, es va fer un trencament al bíceps femoral de la cama dreta, que el deixava fora de partits tan importants com els del Madrigal, el Santiago Bernabéu i Anoeta. Per sorpresa de tothom, però, el rendiment de Vermaelen, gairebé sempre al costat de Piqué, va ser esplèndid.

Malauradament, el malefici dels centrals va continuar a l’inici del 2018, ja que a mitjan gener es va tornar a lesionar Mascherano i, una setmana després, al Benito Villamarín, el fràgil cos de Vermaelen va dir prou. Per sort, justament en aquell partit havia tornat a la convocatòria Umtiti, que, malgrat haver d’entrar en escena abans de l’esperat, va rendir de nou a un nivell altíssim. Per aquelles dates, però, l’adeu de Mascherano ja era un fet imminent, cosa que va obligar el Barça a avançar l’arribada de Yerry Mina, un jugador amb un gran futur, però a qui Valverde encara veu una mica verd. Per aquest motiu, les darreres setmanes la parella Piqué-Umtiti ha esdevingut inamovible, en espera que torni Vermaelen i que Mina agafi rodatge. Fins que la setmana passada va tornar a aparèixer la malastrugança dels centrals, amb la cinquena groga en la lliga d’Umtiti i, pitjor encara, amb la lesió de Piqué, que haurà de seguir un pla conservador de recuperació per arribar sense problemes a l’anada dels vuitens de la Champions. Amb Vermaelen encara sense l’alta mèdica, doncs, Valverde haurà de tornar a improvisar, tot desitjant que el malefici dels centrals el deixi respirar una mica.