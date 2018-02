De Tom a Yerry

Mina només fa tres setmanes que s’entrena a les ordres de Valverde

El FC visitarà demà Mestalla per segona vegada aquesta temporada i, coses del destí, ho haurà de tornar a fer amb la defensa en quadre. En el precedent de la lliga, amb Piqué sancionat per acumulació de targetes grogues i amb Mascherano lesionat, Valverde es va veure obligat a donar la titularitat a Thomas Vermaelen, que fins llavors només havia disputat l’anada dels setzens de la copa del Rei, contra el Múrcia, i que encadenava tres temporades de lesions constants. La resposta del belga als dubtes, però, va ser espectacular, amb un gran nivell que va mantenir fins a caure lesionat al Benito Villamarín. I ara la història s’ha tornat a repetir, ja que a la baixa de Vermaelen es va unir diumenge a la de Piqué, fet que de nou deixa Umtiti com a únic central de garanties disponible per a Mestalla, un estadi molt complicat i amb el bitllet per a la final de la copa en joc. I en aquesta ocasió el meló per obrir és Yerry Mina, el substitut de Mascherano, que tan sols acumula tres setmanes d’entrenaments amb l’equip i quatre convocatòries. A diferència de Vermaelen, el central colombià ni té experiència en el futbol europeu ni coneix els sincronismes defensius del Barça, un llosa que li podria pesar massa. Valverde, de fet, considera que Mina segueix estant verd –motiu pel qual encara no l’ha fet debutar–, ja que des d’un primer moment va creure que el seu fitxatge, previst per a l’estiu, era una aposta més de futur que no pas de present. L’adeu inesperat de Mascherano, però, ho va accelerar tot, i ara és decisió del Txingurri si aposta o no per donar una oportunitat a Yerry Mina, amb el risc que el colombià pugui quedar marcat negativament si comet alguna errada decisiva.

El problema, però, és que les alternatives no són gaire millors. En primer lloc, Valverde podria optar per forçar el retorn de Gerard Piqué, que ja s’ha mostrat predisposat a arriscar, tot i que aquesta opció va perdent força a mesura que passen les hores, ja que els metges de l’equip ja han alertat que les conseqüències podrien ser nefastes, ja que la lesió al genoll de Piqué es podria agreujar i el podria deixar fora del partit de Londres contra el Chelsea, corresponent a l’anada de la Champions. En segon lloc, el Txingurri podria apostar per situar Busquets a l’eix defensiu, una prova que ja en el seu dia va fer Guardiola, sense gaire èxit. Aquest canvi de posició, a més, deixaria despullat el mig del camp blaugrana, ja que el de Badia és una peça fonamental en l’esquema de l’equip. L’altra opció seria situar a l’onze un central del Barça B, amb David Costas com a principal candidat, tot i que dilluns es van entrenar amb el primer equip Rodrigo Tarín i Samu Araújo. Els tres jugadors, però, encara tenen menys experiència que Yerry Mina. Per tot plegat, tots els camins porten al colombià, que, a Mestalla, molt probablement, haurà de superar la revàlida més important de la seva curta carrera esportiva.

Facilitat per adaptar-se