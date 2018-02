Una dècada marxant de Mestalla amb un bon botí

Dos mesos i mig després d’obtenir-hi un empat en un partit que es recordarà pel gol que Iglesias Villanueva no va concedir a Messi tot i que la pilota va entrar mig metre, el Barça torna a visitar Mestalla, un dels camps més complicats del futbol espanyol i on és rebut de manera ben hostil. Aquesta vegada, a més, amb una final de copa en joc, l’ambient es preveu més caldejat que mai. Tot i les dificultats que sempre s’hi troben, però, els blaugrana ja fa una dècada que sempre que juguen al camp del València tornen a casa amb un bon resultat, sigui en forma de victòria o d’empat.

L’última vegada que el Barça va sortir derrotat de Mestalla va ser precisament en la copa, i també en un partit de tornada de semifinals, en l’última temporada de Frank Rijkaard a la banqueta blaugrana. Després d’un mal resultat en l’anada (1-1), el Barça viatjava en plena Setmana Santa del 2008 a València, on va perdre 3-2 i va quedar eliminat. Un resultat, això sí, que demà valdria als de Valverde per jugar la final del 21 d’abril que ve. El cas és que des d’aquella darrera derrota al feu valencianista, el Barça hi ha tornat a jugar un total de dotze cops, amb un bagatge de quatre victòries, sempre ajustades, i vuit empats, dos dels quals en semifinals de la copa, i amb el mateix resultat (1-1). Un d’aquests, clau per segellar en la tornada al Camp Nou el pas a la final del 2012, i l’altre, fa dos anys, del tot testimonial després de l’històric 7-0 aconseguit en l’anada.

Tot i suar de valent sempre a Mestalla en els últims anys, els blaugrana hi han mostrat una de les seves millors cares, cosa que els ha permès encadenar aquesta ratxa de dotze visites sense perdre-hi. De fet, per trobar l’últim precedent que podria deixar el Barça fora de la final, cal remuntar-se a fa dotze temporades, quan els blaugrana, en l’any del doblet –Champions i lliga– amb Rijkaard, hi van perdre en la lliga per culpa d’un solitari gol de David Villa. Si es repetís avui, s’aniria a la pròrroga, i per trobar un resultat amb què els blaugrana quedarien eliminats, cal anar setze anys enrere, al 23 de febrer del 2002. Aquell dia el València de Rafa Benítez va superar 2-0 el Barça de Rexach, que tenia la baixa de Rivaldo.