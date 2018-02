Somnis de #reAMUNTada

L’afició valencianista viu les hores prèvies al partit de demà a Mestalla entre la il·lusió de poder arribar a una final després de gairebé una dècada de sequera i el recel produït per les sensacions que ha transmès el seu equip en els darrers partits. Ni hi ha dubte que la tornada de semifinals de la copa contra el Barça suposa una de les cites més transcendent dels últims anys a l’estadi valencianista, sobretot perquè l’1-0 registrat fa una setmana en el duel d’anada al Camp Nou manté l’eliminatòria oberta a un equip orfe d’alegries durant els últims temps. Per contra, l’última ratxa de resultats que acredita –cinc derrotes consecutives– ha afectat l’ambient general entre els seus seguidors i ha rebaixat les expectatives de remuntar. Com a resposta, s’apel·la a la capacitat que pot tenir l’ambient que es respiri a Mestalla per superar els blaugrana.

Fa gairebé deu anys que el València no disputa cap final. Exactament des del 16 d’abril del 2008, quan va protagonitzar, juntament amb el Getafe, la de copa d’aquell any. El conjunt llavors dirigit per un vell conegut blaugrana, Ronald Koeman, es va imposar 3-1, amb gols de Mata, Alexis Ruano i Morientes (Granero va fer el dels madrilenys). Per arribar a aquella final, l’equip de la capital del Túria es va desfer del Barça en les semifinals, una fita que confia repetir deu anys després. Per aconseguir-ho, li cal remuntar, i en aquesta missió el factor Mestalla apareix com el millor aliat. “El València, en una semifinal i jugant a casa, pot passar contra qualsevol equip del món. Allà [Camp Nou] ens van guanyar 1-0 i estic convençut que capgirarem l’eliminatòria. Per què no?”, declarava ahir Jaume Doménech, l’encarregat defensar la porteria valencianista en la copa. “Tenim il·lusió per arribar a la final i hi estem a un pas. Sabem que és difícil, peró estem motivats. A Mestalla, davant la nostra afició i fent les coses bé”, afegia.

Les paraules del porter reflecteixen la voluntat d’engrescar una afició preocupada per la davallada registrada pels de Marcelino García Toral en les últimes setmanes i que s’ha traduït en cinc derrotes seguides. No hi ha ajudat el calendari, ja que tres de les ensopegades han estat contra el Madrid i l’Atlético, en la lliga, i el Barça, en l’anada de les semifinals de la copa. Però més enllà dels resultats, l’equip tampoc ha deixat bones sensacions. De fet, en la visita al Wanda Metropolitano de diumenge passat, els de Marcelino van mostrar un joc molt pla, mentre que tres dies abans, al Camp Nou, gairebé tampoc van inquietar la porteria de Cillessen. Un fet que ha pogut tenir influència en l’alentiment de la venda d’entrades per al duel de demà a Mestalla a pesar que l’1-0 de l’anada deixa l’eliminatòria oberta.

Ahir al migdia el nombre d’entrades venudes rondava les 31.000; una xifra força moderada tenint en compte que la capacitat de l’estadi valencianista és de 55.000 espectadors. Ahir mateix, el club va anunciar una nova promoció consistent que tots els socis abonats que compressin o bé ja haguessin comprat una entrada per al partit se’ls oferia la possibilitat d’adquirir-ne una altra a un preu reduït –entre 17 i 35 euros– fins a esgotar existències. Una mesura que no va atenuar les crítiques per part d’un sector de seguidors valencianistes arran dels canvis registrats en la política de preus que ha mantingut l’entitat respecte a les entrades per al duel de demà. Pel que fa al públic no abonat, els preus es mantenen entre els 70 i els 180 euros.

Si bé el ritme de venda d’entrades dels darrers dies no ha estat l’esperat i un ple a Mestalla s’endevina a hores d’ara difícil, sí que s’espera que es remuntin les xifres a mesura que s’aproximi el partit i que l’estadi presenti un bon aforament. Des de les xarxes socials, ja fa dies que es col·labora activament per transmetre il·lusió amb diverses etiquetes, entre les quals destaca #reAMUNTada. A l’equip de Marcelino també se li prepara una rebuda multitudinària per quan arribi a Mestalla. Com en les ocasions especials, la Curva Nord –la grada d’animació del València– ha llançat la iniciativa de reunir l’afició local a partir de les 19.45 h –gairebé dues hores abans del xiulet inicial– per rebre l’equip a l’avinguda de Suècia –situada davant de l’estadi– guarnits amb “senyeres, banderes i bufandes” amb els colors del club.