La LFP acusa Piqué i anuncia futures denúncies

Gerard Piqué no va ser sancionat ahir pel comitè de competició per la celebració del gol de l’empat contra l’Espanyol, però caldrà estar pendent de la propera reunió d’aquest organisme, que s’hauria de fer dimecres vinent. El comitè de competició no va entrar d’ofici ni per la celebració, en què el central del Barça feia el gest de fer callar la graderia de l’estadi de Cornellà-elPrat, ni per les posteriors declaracions del jugador, i tampoc va rebre cap denúncia d’aquests fets de part de la LFP, com va assegurar que faria el seu president, Javier Tebas.

El comitè de competició sí que va rebre, però, un escrit de la LFP que estudiarà en la seva propera reunió. En aquest escrit, la LFP denuncia càntics contra el Barça i el mateix Piqué d’una part dels aficionats de l’Espanyol, però assegura que alguns d’aquests càntics es van produir com a reacció a la celebració del gol de Piqué, fet que serà analitzat pel comitè i que podria comportar una sanció per al central del Barça. La denúncia diu que “en el minut 82 i com a reacció a la manera de celebrar el gol del FC Barcelona en el minut 81 per part del jugador de l’equip visitant, Gerard Piqué (que es va apropar a la zona més propera a la graderia on hi havia aficionats locals i va fer un gest cap al públic amb què es posava el dit índex sobre els llavis en senyal de silenci), uns 450 aficionats locals van entonar de manera coral i durant uns 12 segons, “Piqué cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tu eres maricón”. El càntic va ser seguit per aficionats d’altres sectors. La denúncia afegeix que fins a aquell moment no hi havia hagut càntics ni contra el jugador ni el seu entorn. A més, la mateixa denúncia de la LFP destaca els càntics que es van fer contra el Barça en diverses fases del partit per part d’una part dels aficionats locals.

Després d’aquesta denúncia, en què s’indica que per la megafonia de l’estadi es va enviar un missatge perquè no continuessin els càntics, s’espera una sanció per a l’Espanyol en forma de multa i caldrà veure si el comitè de competició té en consideració l’escrit fet per la LFP en relació amb la manera de celebrar el gol de Piqué i decideix sancionar el jugador blaugrana.

De fet, la mateixa LFP va emetre ahir un comunicat, després de la polèmica celebració de Piqué a Cornellà-el Prat, en què explicava que des d’ara denunciarà totes les celebracions que consideri ofensives. “La LFP no dubtarà a traslladar al comitè de competició a partir d’ara i perquè aquest organisme depuri responsabilitats, simulacions clares i celebracions de gols ofensives que ja hi ha hagut altres vegades, que no apareixen en l’acta arbitral i que poden generar crispació o que són contràries al bon ordre esportiu”, diu el comunicat que va fer púbic l’entitat que presideix Tebas, que ja va mostrar dilluns el seu malestar amb Piqué tant per la celebració que va fer el central després del gol de l’empat com per les posteriors declaracions del jugador.

En aquest sentit, el comitè de competició no s’ha pronunciat encara respecte a l’expedient que van obrir tant a Piqué com a Sergio Busquets després de la denúncia que va rebre de part de l’Espanyol per les declaracions que els dos jugadors del Barça van fer a la finalització de l’eliminatòria de copa contra el conjunt de Quique Sánchez Flores. Piqué es va referir llavors a l’Espanyol com un equip de Cornellà, declaracions que han fet emprenyar molt l’espanyolisme.