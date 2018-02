Ernesto Valverde es troba a tan sols un partit d’arribar a la seva primera final com a entrenador del FC Barcelona. Un empat ja valdria a l’equip per posar els dos peus en la cinquena final de la copa del Rei consecutiva, però al davant tindran un rival, el València, que fa deu anys que no arriba a una cita com aquesta i que intentarà fer valer el factor camp per remuntar l’1-0 en contra del Camp Nou. La història, favorable al Barça, però, no serà un factor que resti competitivitat a l’equip aquesta nit a Mestalla. “L’estadística no significa que ells en tinguin més ganes que nosaltres. Les altres finals ja són passat. La nostra motivació no és menor que la seva”, va afirmar Valverde.

De cara al partit, el tècnic blaugrana espera un València similar al de tota la temporada, molt difícil de batre i amb infinitat de recursos i també amb el plus afegit que estan obligats a marcar per estar vius en l’eliminatòria. “Seran un bloc difícil de sobrepassar i voldran sortir ràpidament al contraatac, però sí que intentaran ser més agressius en atac. Juguen a casa. Demà serà un partit definitiu, un va a la final i l’altre va a fora. Tots dos ens hi jugarem el tot pel tot per intentar arribar a la final.” Valverde també considera que tenint en compte el potencial dels de Marcelino, que juguen a casa, ells també estaran obligats a marcar.

En els últims dies, a València s’ha parlat molt de l’arbitratge al Camp Nou, amb ganes de caldejar l’ambient de cara a aquesta nit i jo han focalitzat sobretot en Luis Suárez, a qui acusen de ser un trampós i d’agredir amb impunitat i també en l’entrada de Sergi Roberto que va lesionar Pereira. Valverde, un cop més, va relativitzar els que veuen com un problema el suposat ambient hostil que es trobaran. “És un partit de futbol i haurem de superar aquesta adversitat. Zaza també entra fort. La jugada de Sergi Roberto va ser fortuïta, igual que la setmana passada el porter del València va xocar amb Godín i li va trencar les dents. Demà hi haurà tensió pel que ens estem jugant, però res més.” Precisament, Luis Suárez està apercebut i si veu una targeta groga es podria perdre la final si el Barça s’hi classifica. Valverde ahir va explicar que en alguna ocasió sí que ha parlat d’aquest tema amb l’uruguaià, però va afegir que precisament és aquesta agressivitat una de les característiques que el converteixen en el gran davanter que és. “És veterà i sap com cuidar-se”, va dir. Tampoc el preocupa en excés si una possible eliminació en la copa afectarà l’equip de cara a la lliga o la Champions. “El que guanyi sortirà reforçat i al que perdi li tocarà refer-se. Estem preparats per a les dues coses.”

Valverde, que va revelar que Dembélé podria tornar la setmana vinent, va restar importància al fet d’haver entrat en la història del club després de l’empat en el derbi que va fixar en 22 els partits que fa que no perd el seu equip en la lliga. “Jo no em fixo gaire en els rècords perquè no puc, els partits són tan seguits... I és el que volem, perquè vol dir que estem en totes les competicions. Són molt partits i seguirem fent el mateix de sempre.”

Les opcions a la defensa

Si finalment Piqué no es troba en condicions de jugar, Valverde té diverses opcions per suplir-lo. La que implicaria menys canvis seria confiar en Yerry Mina, el central fitxat en aquest mercat d’hivern. Ahir, el tècnic no va donar cap pista sobre què farà, però en qualsevol cas veu com un punt a favor tenir diverses opcions. “El fet que hi hagi jugadors que puguin jugar en més d’una posició és un avantatge. La versatilitat sempre és bona. Hem d’escollir en funció de la situació. Tenim diverses opcions: Mina, Busquets, que ja ha jugat de central, Digne. Algú posarem, segur.” Del colombià va dir que si entra en les convocatòries és perquè està preparat, tot i que va admetre que: “No l’hem vist competir.”