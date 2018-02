Mestalla, l’últim esglaó

El Barça està a un pas de segellar l’accés a la cinquena final de copa consecutiva. Per aconseguir-ho, haurà de fer front aquesta nit (21.30 h) a la pressió ambiental que s’espera a l’estadi de Mestalla, així com a la motivació d’un València que persegueix trencar amb una sequera de gairebé deu anys sense arribar a una final. Les crides perquè l’estadi valencianista sigui una olla de pressió s’han succeït des de l’1-0 signat fa una setmana en el partit d’anada de la semifinal al Camp Nou, que manté l’eliminatòria oberta. Les expectatives de remuntada dels local, però, topen amb la solidesa mostrada pels blaugrana al llarg de la temporada. De fet, tant les estadístiques com els precedents entre tots dos conjunts –cal remuntar-se fins a la temporada 2001/02 per trobar un resultat a Mestalla (2-0) que classificaria avui el València– argumenten el favoritisme dels blaugrana. Tot i això, els interrogants que presenta a l’eix de la defensa suposen un handicap de cara a la cita d’avui.

Gerard Piqué centrava l’atenció ahir abans de donar-se a conèixer la convocatòria d’Ernesto Valverde. Finalment el de la Bonanova va entrar en la llista, tot i que durant els últims dies ha transcendit –sense que hi hagués comunicat oficial del club– que va acabar el derbi de diumenge amb molèsties al genoll dret. L’entrenament d’ahir a la tarda va servir per comprovar que està prou recuperat per estar disponible per viatjar avui a València. De fet, els arguments perquè sigui titular són de pes. Primer, per la transcendència del partit i, segon, perquè les alternatives encara plantegen més dubtes. Sense Thomas Vermaelen –encara lesionat– el recanvi natural seria Yerri Mina, fitxat en aquest mercat d’hivern per respondre a la marxa de Javier Mascherano. El colombià, però, encara no s’ha estrenat amb la samarreta del Barça, fet que ha fomentat el debat sobre la conveniència que ho faci en una enfrontament de tant pes. Altres alternatives com ara traslladar Digne del lateral a l’eix defensiu van quedar arxivades després que el francès fos un dels descartats de la convocatòria, juntament amb Denis.

Les característiques del partit permeten avançar que Valverde presentarà avui un onze ben recognoscible, liderat per Messi, a qui ja va dosificar diumenge en el derbi. En canvi, Andrés Iniesta va completar els noranta minuts i obre la possibilitat que sigui Coutinho qui, d’inici, ocupi l’interior esquerre. El gran moment del manxec, però, empeny que sigui titular. Pel que fa a Paulinho, la voluntat de contrarestar l’esperat ímpetu del València, l’afavoreix per ser un dels escollits a la zona ampla.

Des de València s’apel·la a la màgia de Mestalla per trencar aquesta nit la dinàmica negativa de resultats que arrossega el conjunt de Marcelino García Toral i que s’ha traduït en cinc derrotes consecutives. En aquesta ratxa, hi ha influenciat el calendari –s’ha enfrontat amb el Madrid i l’Atlético, a banda del Barça–, però més enllà dels resultats les sensacions que ha transmès l’equip no han estat bones. Un fet que ha creat dins la seva afició una barreja d’il·lusió i recel a l’hora d’afrontar la cita d’avui. Això ha propiciat que els darrers dies el ritme de venda d’entrades s’alentís i que el club decidís fer una nova promoció d’entrades a preus reduïts per als abonats. Ahir al vespre s’havien venut unes 38.000 entrades, però les cues que es van observar a les taquilles i en altres punts de venda autoritzats fan pensar que, si bé no s’arriba al ple, l’aforament sí que serà considerable.

En aquest escenari, la presència de Gonçalo Guedes en la llista de convocats de Marcelino va ser important a l’hora d’engrescar els seguidors valencianistes a creure en la remuntada. I és que l’extrem portuguès s’ha erigit en un dels jugadors revelació del curs per la seva capacitat de desbordar per les bandes. Absent en l’anada al Camp per lesió, dilluns va reprendre els entrenaments per arribar a la cita d’avui, tot i que el mateix tècnic va admetre que el futbolista no està en condicions de jugar els noranta minuts. Per tant, sembla difícil que aparegui en l’onze inicial, però sí que podria tenir un paper de revulsiu segons com avanci el partit.

Els que sí que estan plenament recuperats són Garay i Kondogbia, també absents fa una setmana al Camp Nou. Dos fixos de l’esquema valencianista que permetran a Marcelino disposar a la pràctica del seu millor arsenal per provar d’impedir que el 21 d’abril el Barça repeteixi presència en una final de copa.