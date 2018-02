La cinquena consecutiva

La fam d’aquest Barça és insaciable, i ahir a Mestalla ho van tornar a demostrar en classificar-se per a la seva cinquena final de la copa del Rei consecutiva després de superar el València amb un gran gol de Coutinho en els primers minuts de la segona meitat i un altre de Rakitic a les acaballes d’un partit que van saber governar amb solvència. Reeditarà la final de fa dos anys, contra el Sevilla, que dimecres va eliminar el Leganés. El conjunt de Valverde va complir a la perfecció amb el pla que s’havia fixat.

Com era d’esperar, Piqué va formar part de l’onze titular. Tenint en compte que havia entrat en la convocatòria, ningú s’esperava que es quedés assegut a la banqueta en un partit decisiu, amb flaire de final. La resta de l’equip va ser l’esperat, tret d’una sorpresa al mig del camp amb la inclusió d’André Gomes, titular per cinquè cop aquest 2018, sempre en partits lluny de casa. Valverde, buscava un perfil que ajudés Sergi Roberto a taponar la ràpida banda esquerra valencianista.

El guió inicial va ser el previst, amb el Barça sent pacient, intentant governar el partit a través de la possessió de la pilota. Sense buscar riscos innecessaris per evitar els contraatacs ràpids del València, que tampoc va sortir a suïcidar-se en aquests primers minuts. L’avantatge de només un gol permetia als de Marcelino estar ordenats i només sortir a l’atac si els blaugrana perdien la pilota. En estàtic, joc pacient i també sense arriscar. El València volia arribar viu als minuts finals i sabia que això depenia de no encaixar cap diana.

Amb aquest escenari, les ocasions de gol van ser escasses. Qui primer ho va intentar va ser Parejo, amb un xut tímid des de la frontal que Cillessen va aturar sense problemes i al qual Messi va respondre amb un bon llançament ben resolt per Jaume Domènech. L’ocasió més clara va arribar poc abans del minut 15, amb una centrada de Gayá que Rodrigo va rematar de cap al travesser. Fins al descans, un xut llunyà de Messi que va sortir desviat per ben poc i un altre de Luis Suárez des de dins de l’àrea, però molt forçat. Governant el partit, el sempre omnipresent Leo Messi, a qui en el primer temps, això sí, li va costar trobar l’última passada decisiva. A ell, i als companys. Luis Suárez, en aquest sentit, va estar molt desconnectat de la resta i quan Iniesta el va trobar en una excel·lent passada, l’uruguaià no va poder controlar. El fet d’estar apercebut de sanció també el va fer jugar una mica amb el fre de mà posat.

Valverde estava convençut que li caldria marcar per passar i ho va demostrar amb fets en el segon temps. Va retirar André Gomes, de nou molt fluix –va perdre una pilota que hauria pogut costar cara– i va fer entrar Coutinho. I l’encert va ser total, perquè el brasiler va aconseguir obrir la llauna després d’estirar-se a terra per rematar una molt bona centrada de Luis Suárez des de l’esquerra. Marcelino va reaccionar al gol i va posar Guedes i Carlos Soler a la gespa per buscar més desequilibri.

El Barça va tornar a avisar amb xut de Messi que Jaume va aturar amb problemes i el seu refús el va recollir Jordi Alba, que va reclamar mans d’un defensa després del seu xut. Insults de Mestalla al lateral blaugrana. Valverde esperava que el València incrementés la intensitat i que deixés més espais i va posar múscul i arribada amb Paulinho, que va entrar per un Iniesta que va marxar ovacionat per l’afició valencianista. Els de Marcelino van avisar amb un cop de cap de Guedes, però va ser el Barça el que va perdonar el segon amb un xut desviat de Rakitic.

Les esperances del València depenien d’un gol ràpid, però les va truncar Cillessen amb una espectacular aturada en el minut 73 del partit. L’holandès va fer una aturada més pròpia d’un porter d’handbol en una rematada a boca de canó de Gayà. El Barça necessitava posar pausa al partit o bé fer un altre gol. Es va quedar amb la segona opció després d’una pèrdua de Paulista, que va regalar una pilota a Suárez perquè la cedís a Rakitic, que no va perdonar la sentència. Amb tot resolt, va debutar, per fi, Yerry Mina.