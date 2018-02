Màxim compromís de Piqué i debut oficial de Yerry Mina

Gerard Piqué va ser l’heroi del derbi de diumenge a Cornellà-el Prat i va tornar a ser protagonista ahir a Mestalla. La seva titularitat el va convertir en notícia. Les molèsties físiques com a conseqüència de la duríssima entrada que li va fer Gerard Moreno no li van impedir finalment estar a disposició de Valverde en el crucial partit de copa contra el València. Piqué volia jugar i va jugar. Ser en la final de copa era un premi massa gros per deixar-lo perdre.

Ja en la prèvia, Ernesto havia deixat oberta aquesta finestra, i el tuit del mateix Piqué en què confirmava que estava a punt no deixava gaire marge per al dubte. Mai un “ready” havia estat tan aclaridor.

Piqué va ser rebut a Mestalla amb honors. L’afició del València, present a la rodalia de l’estadi des de més d’una hora abans del partit, va rebre l’autocar del Barça amb insults de tota mena –“Puta Catalunya!”, “Colpistes!”...– i Piqué va ser una de les principals dianes dels quatre energúmens de sempre. Però a ell li agraden els ambients hostils. L’atrau la gresca.

Gerard va ser titular i va signar una enorme actuació en un partit d’altíssima exigència. Fabulós en la correcció i imperial en el joc aeri. La seva simple titularitat ja imposa al rival. Umtiti va tenir problemes amb el partit de brega que va plantejar Zaza i la mobilitat de Rodrigo també va fer treballar els dos centrals blaugrana, però Piqué va estar incommensurable fins que el cos li va aguantar.

Va jugar infiltrat, amb un aparatós embenat a la cama per protegir la zona. La seva única llacuna en tot el partit va ser la jugada del minut 13, quan Rodrigo li va guanyar l’acció per dalt i va estavellar la pilota al travesser. Piqué no va estar bé en la marca en aquesta acció puntual, però la fusta ahir va jugar a favor del Barça. Se li perdona l’acció, a Piqué, pel compromís i el punt d’honor mostrat ahir. És un líder dins del vestidor i queda demostrat amb fets com el d’ahir. L’equip el necessitava i Piqué va forçar la màquina per jugar.

Amb l’eliminatòria absolutament decidida i el Barça classificat, Valverde no va voler arriscar més i, després de consultar-ho amb el mateix Piqué, va arribar el canvi, en el minut 83 de partit. Canvi amb història. Perquè el relleu de Piqué va ser Yerry Mina. Debut oficial del colombià amb la samarreta del FC Barcelona. L’exjugador del Palmeiras va tenir set minutets. Debut testimonial. Un petit tast. Diumenge, segurament, més. Perquè no seria estrany que Valverde optés, aquest cop sí, per dosificar Piqué contra el Getafe i escollir el colombià com a alternativa des de l’inici.