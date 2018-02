Estrena en el moment idoni

Luis Suárezva fer l’assistència del primer gol del brasiler al Barça, com ja havia fet abans al Liverpool

Si un partit era ben apropiat per estrenar-se com a golejador blaugrana era el d’ahir a la nit a Mestalla. I aquest privilegi va ser per a Philippe Coutinho, que va fer bones les elevades expectatives que ha generat el seu fitxatge en el mercat d’hivern. De fet, si el Barça ha decidit invertir uns 160 milions d’euros, entre fixos i variables, perquè el brasiler vesteixi la samarreta blaugrana és perquè signi accions tan valuoses com el gol que va encarrilar l’accés a la final de la copa del 21 d’abril. “Buscava el gol i ha estat una gran alegria. Espero poder ajudar a poc a poc l’equip i jugar on l’entrenador digui”, va destacar el jugador en acabar el partit.

Coutinho no podria haver tingut una aparició millor a la gespa de Mestalla. Ernesto Valverde no el va fer sortir de titular, ja que va cedir la posició d’interior dret a André Gomes, que va ser la principal sorpresa de l’onze inicial. L’actuació del portuguès durant la primera part, però, va tornar a generar dubtes i va propiciar que el tècnic blaugrana decidís rellevar-lo per Coutinho tot just arrencar la segona. I tot just en el minut 49, el brasiler es va encarregar d’establir el 0-1 que desactivava les il·lusions valencianistes de remuntar l’eliminatòria. La rematada a porteria no era pas senzilla. Va haver d’estirar molt la cama per tal de connectar amb la pilota i etzibar un xut creuat que va superar el porter Jaume Domènech. Una execució que va destil·lar talent. Un dels primers a felicitar Coutinho va ser Luis Suárez, clau en la jugada del gol. Qui millor tenint en compte que els dos jugadors ja van coincidir en la seva etapa al Liverpool? De fet, l’uruguaià també va ser qui li va fer l’assistència en el primer gol de Coutinho amb el conjunt anglès, el 13 de febrer de fa gairebé cinc anys. “És veritat! El meu primer gol al Liverpool també va venir de Suárez. Espero poder-ne fer més amb Messi, Suárez i amb tots”, va comentar amb lògica satisfacció.

Aquella associació ahir es va actualitzar però tenyida de blaugrana. Més enllà del gol, l’acció de Suárez també va merèixer elogis. I és que la seva centrada per la banda esquerra de l’atac blaugrana cap a Coutinho va estar precedida de dos driblatges als defenses de gran qualitat.

El primer gol de Coutinho amb el Barça li ha arribat en el seu quart partit com a blaugrana. I, curiosament, quan es movia per la banda dreta, on fins ara no se l’havia vist tan còmode com per l’esquerra. El brasiler va anar canviant de posició a mesura que Valverde feia els canvis, un d’ells el d’Andrés Iniesta. Precisament, a partir de la marxa del manxec, se’l va veure actuar més per l’esquerra, per combinar amb Messi i Suárez. En total va intervenir amb la pilota en 48 ocasions.