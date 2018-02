Ernesto Valverde, com no podia ser d’una altra manera, estava molt content després del gran partit del Barça, una victòria que li permetrà dirigir la seva primera final com a tècnic blaugrana, fet que no es va estar de dir que li genera molta il·lusió. “El Barça últimament ha disputat moltes finals, però jo només n’he pogut viure una, i la vaig perdre. Em fa molta il·lusió poder aspirar a guanyar un títol”, va afirmar el Txingurri, molt satisfet pel partit que havien completat els seus jugadors. “El com ho hem aconseguit també és important. El València, al Camp Nou, va aconseguir assegurar-se una tornada disputada, i amb tota una ciutat al darrere. Hem fet un bon partit, dominant la situació. Crec que el Barça ha merescut classificar-se.” Això sí, qüestionat per l’enorme il·lusió que està generant l’equip en el barcelonisme, on ja es comença a parlar del triplet, Valverde va mirar de rebaixar l’eufòria, recordant que anar dia a dia és la clau per assolir grans èxits. “El que es veu de lluny no ens pot descentrar del que tenim a prop. Estem a la final de la copa. Ara hem de centrar-nos en la lliga i després en la Champions.”

Pel que fa als noms propis, el Txingurri va admetre que Piqué havia forçat per jugar el partit, en considerar que era el moment de fer-ho. “Ell es trobava bé i hem pensat que una semifinal de copa era un moment per arriscar. Durant el partit, però, ha notat una mica de sobrecàrrega i he decidit que era millorar substituir-lo”, va afirmar Valverde, que també va explicar per què havia fet entrar Coutinho en el descans. “Gomes ens estava ajudant molt a l’hora d’unir el centre del camp amb l’atac, però he considerat que ens calia més de desequilibri a dalt.”