Al problema de la seu s’hi afegeix el de la data

Ja tenim els dos finalistes de la copa del Rei 2017/18 i, com ja comença a ser tradició, s’inicia el debat sobre quin estadi acollirà la final, en aquest cas, entre el Barça i el Sevilla. Encara que pugui semblar sorprenent i un fet inaudit en les grans lligues europees, el problema que la Federació Espanyola de Futbol no vulgui escollir una seu a principi de temporada o que no sigui fixa, provocarà que durant les properes setmanes se succeeixin les reunions entre tots els implicats per trobar una solució que intenti agradar totes les parts.

Dilluns, a Madrid, a la seu de la federació, es podria celebrar la primera. La posició dels clubs és molt clara. En aquests casos, el Barça sempre ha fixat els mateixos criteris per reclamar una seu. Vol que tingui tanta capacitat com sigui possible, que les condicions de la gespa siguin impecables i que es trobi en un punt que faciliti el desplaçament del màxim nombre dels seus aficionats. Per tant, la seva petició serà jugar a Madrid i, si pot ser, al Santiago Bernabéu. És una petició que es fa, sobretot, per deixar retratat el club presidit per Florentino Pérez, perquè ja se sap que el Real Madrid no cedirà el seu estadi en una final en què participi el Barça. Fa uns anys va ser per les obres als banys i altres vegades ho han justificat per uns suposats desperfectes que hi va haver al Bernabéu en l’última final que els blaugrana hi van jugar, la temporada de Bobby Robson. El Barça es conforma a jugar al Wanda Metropolitano, perquè és un camp que compleix tots els requisits, encara que els accessos a l’estadi siguin més complicats. Té una gran capacitat –67.829 espectadors–, un bon estat del terreny de joc i està dotat de bons serveis, ja que es tracta d’un estadi gairebé nou.

El Sevilla, per la seva banda, té previst proposar que la final es jugui a la capital andalusa, bé sigui al seu estadi o al de La Cartuja. Aquesta opció és difícil que prosperi, perquè el Barça s’hi oposarà, ja que Sevilla queda més lluny que Madrid, l’estadi té menys capacitat i, sobretot, perquè no vol jugar ni a l’estadi ni a la ciutat d’un finalista. Això també ho va deixar molt clar Ernesto Valverde a la sala de premsa de Mestalla. Com a entrenador de l’Athletic de Bilbao va perdre una final contra el Barça al Camp Nou. La federació també proposarà Mestalla.

I per si això ja no portés prou maldecaps, aquesta temporada cal afegir-hi també el de la data. És el 21 d’abril, i aquell dia està previst que al Wanda Metropolitano es jugui l’Atlético-Betis. Tenint en compte que ja s’hauran de canviar les dates del Barça-Vila-real i el Sevilla-Real Madrid, si el camp escollit és el del conjunt madrileny això suposaria també canviar la data d’un tercer partit de lliga o bé el de la final. El Barça estudia reclamar un canvi de dia pensant també en el supòsit que estigui viu a Europa. Les semifinals serien la setmana següent de la final de copa.