El primer de molts

Primer va ser contra l’Alavés, amb un fort xut que va topar en el cos d’un defensa. Després, en el derbi de lliga de diumenge, amb una rosca deliciosa que es va estavellar al travesser. I la tercera, a Mestalla, va ser la bona, en rematar amb molta qualitat, creuant la pilota al pal llarg, una bona centrada de Luis Suárez, per encarrilar el pas a la gran final de la copa. “Estava buscant el meu primer gol i per fi l’he aconseguit. El més important, però, és que he pogut ajudar l’equip a classificar-se per a la final, i per això és un moment molt especial”, va afirmar després el partit Coutinho, que va celebrar el gol efusivament, potser per haver plasmat en la realitat un moment que el seu cap havia imaginat tantes i tantes vegades des que el mes de juliol el seu nom va començar a vincular-se amb el del Barça. “Sento una felicitat molt gran”, va afegir el brasiler. I és que, tot i ser encara un nouvingut, la seva aparició fulgurant en el seu debut, en l’anada dels quarts de la copa del Rei contra l’Espanyol, es va girar contra Coutinho, que contra l’Alavés, en l’anada contra el València i a Cornellà, tot i no jugar malament, va rendir al nivell propi dels nouvinguts, fet que va fer baixar el suflé del dia de la seva estrena.

Per tot plegat, la suplència a Mestalla de Coutinho no va sorprendre ningú, ja que amb Iniesta i Rakitic com a inamovibles al mig del camp i amb el convenciment que el València sortiria a totes, tothom va donar per fet que Valverde apostaria per completar l’onze amb Paulinho, una travessa que es va complir a mitges, ja que finalment el Txingurri va optar per André Gomes. Valverde, però, va canviar de parer en el descans, en considerar que l’equip necessitava més presència i desequilibri a dalt, i per això va fer entrar Coutinho, que només va necessitar quatre minuts per encarrilar l’eliminatòria amb una rematada creuada. Curiosament, el proper dia 17 es compliran cinc anys exactes del primer gol del brasiler amb la samarreta del Liverpool, una diana que, com a Mestalla, va venir precedida d’una assistència de Luis Suárez. “És veritat. El meu primer gol al Liverpool també va venir d’ell. Espero poder-ne fer més amb Messi, Suárez i amb tots”, va manifestar Coutinho a la zona mixta de Mestalla.

Olfacte creixent

69 gols i 53 assistències en 307 partits com a professional entre el Vasco da Gama, l’Inter de Milà, l’Espanyol i el Liverpool. Aquests són els números amb els quals va aterrar al Camp Nou Coutinho, uns registres que, venint d’algú que no és davanter, parlen d’un futbolista amb bona arribada, però en cap cas d’un golejador mortífer. Tot i així, aquestes dades varien si ens fixem en l’evolució golejadora del brasiler, que des que la temporada 2014/15 es va enfilar fins als vuit gols, no ha parat de créixer en aquest aspecte del joc, fins a signar 38 dianes en els darrers dos cursos i mig a Anfield Road. Al Liverpool, de fet, aquesta temporada Coutinho havia multiplicat exponencialment el seu lligam amb el gol, com certifiquen les 12 dianes que havia aconseguit en només 20 partits, uns números que, amb mitja temporada encara per disputar-se, el deixaven a només dos gols del seu rècord personal. És per això que, tot i que, aparentment, al Barça, i en espera que Dembélé es pugui afegir a la festa, el gol és cosa de Messi i de Suárez, Coutinho està cridat a participar-hi també molt activament, i més si Valverde li segueix donant minuts en la posició de tercer davanter. De moment, i amb tots els condicionants propis d’un jugador que acabava d’aterrar en un nou equip, i sense haver pogut fer la pretemporada, el brasiler ja ha fet en cinc partits cinc xuts entre els tres pals i un al travesser. Perquè Coutinho, com va demostrar a Cornellà o a Mestalla, no és un futbolista a qui li costi gaire aixecar el cap i provar fortuna des de lluny, ja que té una capacitat d’impacte amb la pilota molt elevada. Potser, el que sí que pot minvar una mica aquesta qualitat és el fet de jugar a la banda dreta, cosa que evita que pugui fer la seva clàssica diagonal, tot i que dijous, sense anar més lluny, es va estrenar com a golejador entrant precisament per aquesta banda. “Jo m’entreno fort durant tota la setmana per estar per al que necessiti l’entrenador”, va afirmar Coutinho fent referència al debat sobre la seva posició.

Fam de títols