Territori blaugrana

El Barça ja té assegurada la primera final de la present temporada. Serà la de copa, un torneig que ha dominat amb mà de ferro les últimes edicions. De fet, serà la cinquena de consecutiva, una fita que cap altre club havia assolit en la ja centenària història del torneig.

Aquesta dada és prou significativa del domini que ha exercit el Barça en les competicions estatals durant l’última dècada. Ni més ni menys que 16 títols sumats entre la lliga (6), la copa (5) i la supercopa d’Espanya (5) des de la temporada 2008/09, quan Pep Guardiola es va fer càrrec de la banqueta blaugrana i va guiar la generació de Messi, Iniesta, Busquets, Piqué i companyia en la construcció del Barça més triomfal de la història. Posteriorment, l’enyorat Tito Vilanova i Luis Enrique van allargar el cicle victoriós, i ara és Ernesto Valverde qui vol recollir el testimoni. I les expectatives són ben positives. A banda de tenir assegurada la final de copa –cal acabar de concretar lloc i data–, la situació de l’equip blaugrana en la lliga convida a l’optimisme després de 22 jornades disputades. A banda de ser líder en la taula, es disposa d’un marge de nou punts respecte al segon classificat, l’Atlético de Madrid, mentre que la distància respecte al Real Madrid ascendeix ni més ni menys que a 19 punts. Com toca en aquestes situacions, però, Valverde prefereix contenir l’eufòria: “No m’agrada parlar de doblets o triplets. Tenim una final, però ara ens hem de centrar en la lliga i, després, en la Champions. El que és una il·lusió no ens pot desviar del que hi ha al davant. Tinc jugadors molt competitius per saber que cal anar pas a pas”, va exposar després del 0-2 de dijous a Mestalla, més que suficient per confirmar el bitllet per a la final de copa.

Per a Valverde, que just ahir va celebrar el seu aniversari (54 anys), la d’enguany serà la seva segona final en aquest torneig com a entrenador. “Intentaré tenir més sort que en l’anterior”, va assegurar. El tècnic basc d’origen extremeny feia referència a la final de copa del curs 2014/15, quan al capdavant de la banqueta de l’Athletic Club va cedir per 1-3 en la final disputada contra el Barça al Camp Nou. Va ser la primera de les tres finals que encadenen els blaugrana, i totes tres amb un desenllaç favorable. En aquest sentit, els desplaçaments a la final de copa s’han convertit en un costum per als aficionats culers. La dada és prou significativa: la del 2018 serà la vuitena vegada en les darreres deu edicions –la setena si es redueix als darrers vuit anys–, i el balanç fins ara és ben positiu: cinc títols sumats que enguany en poden ser sis.

El botí dels últims anys en la copa fins i tot hauria pogut ser més ampli si no s’hagués ensopegat un parell de vegades amb el Real Madrid en la final (2010/11 i 2013/14). Dues petites alegries per a l’etern rival, que durant els últims anys ha vist com el Barça prenia l’hegemonia del futbol estatal. De fet, el conjunt blanc, a banda dels dos títols de copa esmentats, tot just ha guanyat dues lligues i tres supercopes des de la temporada 2008/09, amb un total de set títols. Un registre que no arriba ni a la meitat de l’assolit pels blaugrana en l’última dècada. La darrera decepció blanca va ser la inesperada eliminació de la copa contra el Leganés coincidint amb eliminatòria de quarts. L’1-2 signat pel conjunt pepinero al Bernabéu li va permetre capgirar el 0-1 encaixat a Butarque i provocar un nou incendi en el si madridista. L’actual situació en la lliga fa que es doni per descartada la possibilitat de revalidar aquest títol i, com ja és habitual, s’ho haurà de jugar tot a la carta de la Champions.

El Barça no només ha frustrat les il·lusions del Madrid en l’apartat de títols, sinó que també ha limitat la producció d’altres conjunts importants. De fet, des del 2008 només l’Atlético, el Sevilla i Athletic Club han pogut inscriure el seu nom en les tres màximes competicions estatals. Pel que fa als colchoneros, destaca la lliga guanyada la temporada 2013/14, en la qual el Barça va tenir claríssimes possibilitats d’assolir el campionat. De fet, no es va decidir fins a l’última jornada, amb un duel directe al Camp Nou que es va resoldre amb un empat (1-1) suficient per als de Diego Simeone. Va ser l’oportunitat més clara que han perdut els blaugrana, llavors sota la direcció de Tata Martino, per ampliar encara més el seu domini en l’àmbit estatal. Mes recentment, també es va perdre la final de la supercopa del 2015 contra l’Athletic Club, llavors dirigit per Valverde. Una decepció menor que es dilueix dins d’una era blaugrana que té continuïtat, com ho referma la classificació per a una nova final de copa, en què espera el Sevilla. Serà la repetició de la que els dos conjunts van protagonitzar el curs 2015/16 i que es va resoldre a favor del Barça en la pròrroga (2-0). Dos anys després, el Barça es manté com l’equip a batre.