L’autor passa a disposició judicial

El Barça va viure un ambient hostil a Mestalla en la tornada de les semifinals de copa i, com de costum, va ser víctima d’alguns insults i càntics despectius provinents d’un sector minoritari de l’afició del València. També Piqué i Catalunya van rebre la seva part d’odi en l’arribada de l’expedició blaugrana a l’estadi. Però l’acte més greu va tenir lloc després del partit, amb el llançament d’un objecte contundent contra l’autocar del Barça quan aquest ja enfilava la sortida cap a l’aeroport des de Mestalla. L’atac va ocasionar danys a la lluna lateral del vehicle del club, però afortunadament no hi va haver cap ferit entre els jugadors i el cos tècnic que es trobaven dintre de l’autobús.

L’autor dels fets va ser ràpidament detingut per la Policía Nacional en una de les portes de Mestalla i ahir mateix va ser posat a disposició judicial acusat d’un delicte de danys. Tal com van enregistrar les càmeres de Deportes Cuatro, l’atacant no portava cap distintiu valencianista quan va ser detingut –ni té cap relació amb el club– i tot indica que es tracta d’un acte vandàlic aïllat i en solitari contra l’expedició blaugrana. En diversos vídeos a les xarxes socials es va poder veure clarament el moment del llançament de l’objecte contra l’autocar i la incredulitat de la resta d’aficionats que rodejaven l’autor dels fets.