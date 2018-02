“Cal entendre la dificultat que tenen aquests partits”

Ernesto Valverde ha ofert aquest migdia la roda de premsa prèvia a la visita del Getafe de demà a la tarda al Camp Nou (16:15 h). Aquestes han estat algunes de les reflexions del tècnic blaugrana respecte al partit i d’altres assumptes de l’actualitat blaugrana.

GETAFE:

“Es defensa bé. Està fent una gran temporada i esta a pocs punts dels llocs europeus.”

PRIMERA VOLTA:

“M’he referit algunes vegades a aquell partit [contra el Getafe] perquè va ser primer amb un marcador advers que vam remuntar. Ens va impulsar molt.

NO DISTREURE’S:

“Estem a la segona volta i aquests partits cal treure’ls endavant i entendre la dificultat que tenen.”

ALTA DE DEMBÉLÉ: “Tenim posades moltes esperances en el jugador; pensem que el partit de demà és un bon moment perquè hi pugui estar.”

DUBTE AMB PIQUÉ:

“No avançaré si jugarà d’inici, o no. L’atra dia van decidir arriscar perquè era un partit decisiu. Veure’m demà.”

YERRI MINA, A PUNT PER SER TITULAR?

“Està llest per jugar com la resta. Si decideixo posar-lo, endavant i si no, haurà d’esperar.”

DIGNE I BUSQUETS, ALTERNATIVES A L’EIX CENTRAL?

“Algun d’ells pot ser-ho, però no dono pistes a l’entrenador rival.”

SEU DE LA FINAL DE COPA:

“L’ideal seria saber a principi del curs on es jugar i així treure especulacions.”

OPCIONS DE TRIPLET?

“La gent pot tenir il·lusió, però encara no tenim cap títol. Ara tenim la final de copa i lluitem per la lliga i per la Champions.”