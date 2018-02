Valverde no vol badades

Per a Ernesto Valverde, la visita d’avui del Getafe és “d’aquells partits que costen”, sobretot pel context en el qual arriba, només tres dies després que els blaugrana s’hagin classificat per a la final de la copa. “El focus aquesta setmana se l’ha emportat el partit amb el València, que és molt recent, i ara cal enfocar el següent, que arriba molt ràpid, a les quatre de la tarda. Cal tornar a activar-se per al partit i donar-li importància, tant nosaltres com el públic en general”, va exposar en la roda de premsa d’ahir al migdia, just després de dirigir l’últim entrenament abans d’enfrontar-se al conjunt madrileny. El tècnic blaugrana també va expressar el seu desig que avui hi hagi un bon ambient al Camp Nou. “Perquè ja estem en la segona volta, amb partits importants que cal tirar endavant i entendre la dificultat que tenen.”

Gerard Piqué, que arrossega molèsties al genoll dret com a conseqüència del cop que va rebre en el derbi fa una setmana, no es va entrenar ahir amb el grup, però sí va entrar en llista de convocats. Les paraules del tècnic blaugrana, però, conviden a pensar que el central de la Bonanova començarà el partit a la banqueta: “L’altre dia [referint-se al duel de dijous a Mestalla] vam decidir arriscar perquè es tractava d’un partit decisiu. Demà [avui per al lector] també es un partit important, però caldrà valorar-ho.”

Els interrogants que planteja Piqué, juntament amb la baixa per sanció d’Umtiti, fa que la configuració de l’eix de la defensa blaugrana presenti moltes incògnites. De fet, Yerry Mina és l’únic central que està al cent per cent. “Està preparat per jugar, igual que la resta de convocats. Si demà decideixo posar-lo, jugarà; si no, haurà d’esperar”, va comentar Valverde, seguint la línia de no donar pistes. Va destacar, però, que dijous passat a Mestalla el colombià va fer “un pas endavant” pel fet de debutar amb la samarreta blaugrana. “Això no s’atura. Estem immersos en competicions importants i ell ha d’habituar-se a això”, va incidir.

Respecte a variar les funcions de Sergio Busquets o Lucas Digne i situar-los avui com a centrals, va deixar la porta oberta: “Algun d’ells pot ser-ho, però no dono pistes a l’entrenador rival.” Sí que va descartar, però, provar-ho amb Semedo: “És ràpid i en un moment determinat ens pot ajudar, però com a urgència. No ho preveig a hores d’ara com una possibilitat d’inici.”