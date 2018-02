Toca seguir fent camí

Classificat per a la final de copa després de guanyar amb molta solvència dijous a Mestalla, i amb el retorn de la Champions cada cop més a prop, el Barça afronta precisament avui al Camp Nou contra el Getafe el penúltim partit abans de reprendre la màxima competició continental, amb la visita a Stamford Bridge el proper 20 de febrer. Abans, però, toca continuar fent els deures aquesta tarda en la lliga, en un duel teòricament assequible per als blaugrana, tot i que només sobre el paper, com ja va quedar comprovat fa un parell de setmanes contra l’Alavés, que a punt va estar de donar un disgust a l’estadi. El conjunt de Valverde, a més, porta molt de desgast a sobre, amb dos partits cada setmana des que va començar el 2018 –onze duels en total en poc més d’un mes–, però no es pot permetre relaxacions si vol mantenir l’avantatge de nou punts respecte al seu immediat perseguidor, l’Atlético de Madrid, que ahir no va fallar al camp del cuer, el Màlaga, i va guanyar-hi 0-1.

Un dels grans maldecaps per al tècnic blaugrana estarà altre cop a l’eix de la defensa. Amb Vermaelen encara recuperant-se de la seva lesió tot i que aquesta propera setmana hauria d’estar ja disponible, i Umtiti sancionat per acumulació de targetes, el Txingurri només ha pogut convocar dos centrals. Un, Piqué, que ja va forçar molt per estar a Mestalla i ahir ni es va entrenar ja que encara arrossega molèsties al genoll dret a causa de la lletja entrada de Gerard Moreno en el derbi. L’altre, Yerry Mina, que tot just va debutar dijous a València, disputant els últims minuts, quan va rellevar de fet el de la Bonanova. La presència del colombià a l’onze doncs, és gairebé segura i el gran dubte és si Valverde arriscarà amb Piqué o optarà per reubicar algun altre jugador a l’eix de la defensa. En cas de ser així, Busquets i Digne són els que tindrien més números per jugar al costat de Yerry Mina. D’aquesta decisió dependrà quins siguin els elegits per formar el mig del camp, on no hi seran segur Denis, un cop més fora de la llista, ni tampoc André Gomes, que després del mal partit a Mestalla, tampoc no forma part de la convocatòria. Faltarà veure també si Iniesta, que en dos dels últims quatre partits ha completat els 90 minuts, descansa d’entrada o no. Ja sigui més endarrerit o amb una línia de tres al davant, tot fa preveure que serà titular Coutinho, cada cop més integrat dins de l’engranatge de l’equip i ja fins i tot decisiu, com va demostrar fa només tres dies amb el gol contra el València.

Improbable sembla en canvi la titularitat de Dembélé, que ahir va rebre l’alta mèdica i és la gran novetat en la llista després d’estar gairebé un mes lesionat. Curiosament, podria tornar als terrenys de joc contra l’equip amb el qual es va fer la primera lesió, la més greu, al Coliseum Alfonso Pérez, on els blaugrana van haver de remuntar un resultat advers.

Instal·lat en la zona còmoda, amb un ampli marge respecte al descens i amb aspiracions de places europees, el Getafe només ha guanyat un dels últims cinc partits però a la vegada, n’encadena quatre sense perdre i arriba al Camp Nou amb la gran novetat de Flamini, que estava sense equip i podria disposar avui dels primers minuts després de més de mig any en blanc. Tot i el seu mal bagatge lluny de casa, on en tot el curs només han guanyat un cop, a Leganés i al setembre, i s’han quedat sense marcar en quatre de les últimes cinc sortides comptant copa i lliga, els de Pepe Bordalás buscaran donar la sorpresa i guanyar per primera vegada al Camp Nou. En les dues darreres visites, els madrilenys n’han sortit golejats –dos 6-0–, però en canvi, acumulen tres empats en els últims deu anys. El més recent, un 2-2 aconseguit en la jornada 36, en la temporada del Tata Martino a la banqueta blaugrana.