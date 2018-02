Dembélé torna per quedar-se

Gairebé un mes després de la lesió que va sofrir a Anoeta, Ousmane Dembélé torna a somriure amb la pilota als peus. L’extrem francès va rebre ahir l’alta mèdica després d’entrenar-se amb tota normalitat durant la setmana, i Valverde el va incloure en la llista de convocats per rebre avui el Getafe. “Tenim dipositades moltes esperances en el jugador; pensem que el partit de demà [avui] és un bon moment perquè pugui jugar”, va assenyalar el tècnic blaugrana en roda de premsa quan va ser qüestionat per la reaparició de Dembélé, un cop oblidat el trencament fibril·lar del semitendinós de la cama esquerra. Al Camp Nou, el jove francès tancarà un cercle que va donar inici al Coliseum Alfonso Pérez contra el mateix rival en la quarta jornada de lliga.

A Getafe va començar el calvari amb les lesions. En el seu primer partit com a titular, Dembélé es va trencar quan el marcador indicava el minut 28. Una acció estranya per evitar un servei de porteria el va deixar fora de combat durant tres mesos i mig per un trencament del tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. Un cop dur per a un futbolista jove i que s’havia fitxat perquè fos el substitut de Neymar. Per sort, el francès va accelerar la seva recuperació i va reaparèixer en l’anada de l’eliminatòria de vuitens de copa contra el Celta. Era el regal de Reis anticipat per a Valverde i per a l’afició blaugrana. Però de nou la mala sort es va creuar en el camí de Dembélé. Quatre partits consecutius, i nova lesió. Aquest cop, de menor gravetat però que l’ha deixat fora dels terrenys de joc durant gairebé un mes per les molèsties que van sorgir en la tornada de copa contra el Celta i que es van agreujar contra la Real Sociedad. En total, quatre mesos i mig de baixa, i tan sols 263 minuts disputats amb la samarreta blaugrana des que va arribar procedent del Borussia Dortmund.

L’extrem francès està boig per canviar aquesta situació i començar a sumar minuts per agafar ritme de competició i mostrar el seu millor nivell al Barça. Però la prudència i l’administrament de minuts serà clau per evitar un nou contratemps en forma de lesió en un tram clau de la temporada. Dembélé no es vol perdre més partits i avui si tot va bé tornarà a trepitjar la gespa del Camp Nou durant uns minuts per tornar a sentir-se futbolista. L’objectiu, tornar per quedar-se.

El bon moment de l’equip i l’arribada de Coutinho resten pressió i exigència al francès, que sap que ara mateix entrar a l’onze inicial no és una tasca fàcil. Primer haurà de recuperar el nivell competitiu i agafar minuts de rodatge durant les pròximes setmanes per trucar a la porta de la titularitat. Valverde no arriscarà en absolut amb Dembélé, i això fa pensar que la seva presència com a titular encara queda llunyana. La precipitació no és una bona companya de viatge, i menys en el futbol.